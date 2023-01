Herečka Milena Steinmasslová ze seriálu Ulice: Magistrát ubližuje Praze a Pražanům, říká. Mohou tady ještě bydlet běžní lidé?

Věra Marečková do seriálu přišla (z pohledu jeho osmnáctileté historie) poměrně nedávno, teprve v roce 2016. Knihovnice v důchodu, kterou zajímá všechno kolem, ale hlavně medicína, vystudovala dokonce i ve svém věku univerzitu třetího věku a má tak stále všem okolo co říkat. Ještě víc se ale zajímá o svoji rodinu - jediného syna Kryštofa, jeho ženu Karlu, adoptovaného vnuka Vojtu i vlastního Kryštofova syna Karla, kterému nikdo neřekne jinak než Kustík. Jak se Milena Steinmasslová sžila se svojí rolí a jak vnímá seriál Ulice jako celek?

Milena Steinmasslová: Ulice je aktuální seriál

„Já mohu říct opravdu jen svůj názor,“ reagovala herečka na dotaz, co podle jejího názoru stojí za tak dlouhým životem seriálu. „V Ulici je mnoho témat, která jsou důležitá pro lidský život. Dramaturgové a autoři se na ně dívají z několika různých úhlů. Čím víc se povede, aby součástí řešení těch situací bylo napětí, tím víc u toho diváci zůstávají. Od přátel vím, že někdy diváci na chvíli poodstoupí, protože je aktuální příběhy zrovna nudí, ale později se k Ulici zase vrátí, když se v ní objevuje téma, které je jim blízké,“ myslí si Milena Steinmasslová. O jedno z velmi aktuálních témat se navíc v této sezoně postará i příběh samotné Věrky a jejího manžela Luboše.

Je Praha ještě pro Pražáky?

„My budeme řešit něco, co je pro Pražáky velmi typické, pokud tedy ještě nevymřeli, jestli Pražák ještě má na to, zůstat bydlet v Praze. Jestli existuje taková část Prahy, kde si vysokoškoláci, maminky samoživitelky nebo důchodci mohou finančně dovolit nadále žít,“ nechala Milena Steinmasslová diváky Ulice nahlédnout do dalších starostí rodiny Marečkových. To jen potvrzuje její předchozí slova o tom, že úspěch Ulice tkví mimo jiné i v aktuálnosti příběhů, jež odrážejí skutečný dennodenní život mnohých z nás, diváků.

Magistrát ublížil Praze a Pražákům

Co si tedy myslí herečka, celou svojí duší Pražačka, o tématu, kterým bude její postava v následujících týdnech či měsících žít? „V centru Prahy už nežijí místní občané. Jsou tam hotely, firmy a byty k pronájmům, často v rukou zahraničních vlastníků. Myslím si, že pražské magistráty místním a Praze jako takové velmi ublížily. Podlehly negativnímu vztahu vůči tomuhle městu. Je módou mluvit o Praze a o Pražácích pohrdlivě. Je módou se tvářit, že Praha tyje z celé republiky, což je jeden z největších omylů. Myslím, že by se lidé z jiných velkých měst divili, kdyby zavítali do některé z čtvrtí mimo pražské centrum, byli by velmi překvapení z toho, jak tu vypadají ulice, silnice a chodníky.

Pak už by si nemysleli, že Praha dostává něco navíc, že o naše hlavní město někdo pečuje. Jsem z toho smutná, protože Prahu miluju. Jsem hrdá na to, že jsem Pražačka, a moc ráda se do svého města vracím,“ okomentovala ze svého pohledu Milena Steinmasslová situaci, se kterou není spokojená a která ji trápí nejen jako seriálovou postavu Věrky z Ulice, ale také jako člověka z masa a kostí.

Jak dopadne příběh Věrky a Luboše? Najdou cestu, jak zůstat v Praze a vyjít s penězi? To se teprve všechno dozvíme...

Zdroj: TV Nova

