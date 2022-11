Změny pro rok 2023: Důchodci se mohou těšit na výchovné. Muži ho ale nedostanou automaticky

Obecně známá je skutečnost, že bude od ledna příštího roku zavedeno tak zvané výchovné, tedy pětisetkorunový příspěvek k dnes vyplácenému důchodu pro ty, kteří se starali o svoje potomky. Co si pod tímto vysvětlením máme představit?

Pro ženy automaticky...

V “klasickém”, tedy v naší společnosti nejběžnějším modelu rodiny, jde o ženy, které se po narození dětí rozhodly zůstat doma na mateřské, respektive rodičovské dovolené, aby pečovaly o děti. A protože i stát počítá s tím, že takový systém zvolila většina rodin, bude právě ženám, u nichž jsou v systému evidovány vychované děti, navýšen důchod automaticky, aniž by musely o příspěvek v násobku pětistovky za každé vychované dítě kdekoliv žádat. To se týká žen, které již v současné době starobní důchod pobírají. Pokud jim vznikne nárok na důchod až v příštím roce, dostanou spolu se žádostí o jeho výplatu také formulář právě pro přiznání výchovného.

Muži musí o výplatu požádat

Samozřejmě ale také může nastat situace, kdy se z nejrůznějších důvodů věnoval dětem převážně muž. S tím sice sociální systém primárně nepočítá, ale není žádný problém situaci napravit jednoduchou žádostí (formulář zde). Je ale také nutné prokázat, že je toto tvrzení pravdivé. Ženy mají podle pracovníků České správy sociálního zabezpečení vyčkat a až v případě, kdy by jim nebyl důchod automaticky navýšen, požádat o přiznání výchovného. Čas je, stejně jako u mužů, do konce roku 2024.

Další změny jsou již v plánu

To ale nejsou jediné plánované změny, které důchodce v příštích měsících a letech čekají. I když nepřijdou hned na začátku příštího roku, v přípravách jsou již nyní. O co konkrétně jde? Podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí by mělo v budoucnu dojít ke snížení počtu výplatních termínů důchodů, tak i ke sjednocení doby, pro kterou jsou vypláceny. Zatímco dnes je období, na které senioři měsíční dávky dostávají, odlišné podle termínu výplaty - vždy od daného data na měsíc dopředu, nově by mělo jít o období kalendářního měsíce.

Průběžně až do roku 2025

Důvod k takové změně je logický, pokud dochází k častějším valorizacím důchodům. Jejich příjemci, kteří mají výplatní termín ke konci měsíce, tak teoreticky v začátku výplaty vyššího důchodu o část navýšení přicházejí. A právě tomu by měly plánované změny zamezit. Přípravy na tyto zásadní kroky jsou ale nyní v začátcích a podle současných informací by mělo k zavedení jednotného období pro výplatu důchodů do praxe dojít v polovině roku 2025. Sjednocování výplatních termínů by mělo být do té doby hotové.

