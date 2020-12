Tady i Pražáci zapomenou na Prahu. Navštivte vyhlídku Máj, kouzelná je i v zimě

Důvod je vcelku jednoduchý, protože tam uvidíte něco, co jinde ne, a zaručeně vám to utkví v paměti takovým způsobem, že se sem budete chtít vracet a dobíjet si tu pomyslné "tělesné baterky", které nám každodenní pracovní stereotyp poměrně rychle vybíjí.

Vyhlídka Máj se nachází nedaleko obce Teletín nad bývalými Svatojánskými proudy a otevírá se z ní nejspíše vůbec ten nejkrásnější pohled na řeku Vltavu. Ta zde totiž protéká hlubokým skalnatým kaňonem a následně se stáčí do tvaru podkovy, což vytváří naprosto fascinující přírodní scenérii.

Samotná vyhlídka se nachází na vysoké skále, a to přímo nad bývalými Svatojánskými proudy. Za ty byl v minulosti označován úsek řeky Vltavy, který se nacházel mezi obcemi Štěchovice a Slapy, kde řeka protékala hlubokým skalnatým údolím a dále tvořila peřeje.

Zastavte se také v samotném Teletíně, poblíž rybníčku na tamním statku se totiž v samotném středu obce natáčel televizní seriál Hraběnky.

Této části Vltavy se obávali všichni voraři, kteří touto vodní cestou dopravovali dřevo do Prahy. V roce 1943 byly Svatojánské proudy zatopeny Štěchovickou přehradou, a tím pádem došlo i k definitivnímu ukončení voroplavby.

Jak se sem dostat?

Je to možná snadnější, než byste čekali. Jezdí sem totiž přímý autobus (u některých je ale přestup ve Štěchovicích) z pražského Smíchovského nádraží, a to konkrétně linka 438. Jízdenku je třeba si koupit do obce Teletín. Spoje je bezesporu nutné si nastudovat předem, zejména pak ten zpáteční, protože autobus nejezdí zrovna moc často.

Při plánování si také do harmonogramu nezapomeňte započítat samotnou dobu pěšího výšlapu z Teletína na vyhlídku, který zabere okolo jedné až dvou hodin, záleží na fyzické zdatnosti, ale také na tom, jak moc dlouho se budete cestou kochat přírodou.

Na samotnou vyhlídku se vydejte po žluté turistické značce, rozcestník stojí hned u zastávky autobusu. Nenechte se zmást tím, že trasa vede kousek zpátky po silnici a následně odbočuje doleva mezi ohrady s krávami, opravdu jdete přesně tou správnou cestou.

Pokud se chcete trošku projít a posílit svoji fyzickou zdatnost, pak jděte po značce až na vyhlídku, to je totiž o pár stovek metrů delší trasa, která ale potěší, jelikož se během ní nabízejí zajímavé výhledy do krajiny a na ohrady s pastvinami.

Pokud na vyhlídku půjdete s dětmi, dávejte pozor. Není totiž opatřena zábradlím ani schody. Pokud jsou navíc skály vlhké, tak kloužou, což se samozřejmě nejvíce děje právě na podzim a také v zimě.

Máj je atraktivní po celý rok

Každé roční období tu má totiž něco do sebe. Na jaře se vše krásně zelená a kvete spousta květin. Léto zase přináší v tamním listnatém lese příjemný chládek a na hladině je možné pozorovat plující výletní lodě. Podzim je zase úžasný v tom, že dubové i bukové lesy kolem vyhlídky i na protějším břehu se nádherně vybarví. Zima je kouzelná svým klidem a často i sněhovým popraškem, který místu dodává neopakovatelnou atmosféru. No, a můžete si tu užívat neobvyklého klidu a ticha.

Bezesporu je ale nejlepší si výlet udělat v době, kdy je slunečno, protože dobrá viditelnost způsobí, že se můžete kochat nejen meandrem, ale také atraktivní okolní krajinou. V této oblasti hnízdí řada dravých ptáků a pokud budete mít štěstí, můžete vidět některého, jak zrovna bude sedět na skále. Jelikož je skála opravdu vysoko, tak se klidně může stát, že vám dravec bude kroužit nad hlavou, ale třeba i skoro v úrovni očí, což se určitě neděje zrovna každý den.

