Seriál ZOO: Velké tajemství Viky Janečkové prozrazeno

Diváci netrpělivě očekávají návrat Terezy Brodské, Evy Burešové, Adélky Hesové, Kuby Bartáka i Roberta Urbana. Vše ale postupně! Brodskou už jsme mohli na televizních obrazovkách vidět, když přijela do Čech s Benem na schůzku. Nechyběl ani malý flirt s Charliem, to už by snad ani nebyl ten správný díl ZOO, aby tenhle šibal po někom nehodil očkem.

Seriál ZOO vstoupil do své druhé poloviny

Viky se vrátí do svého starého bytu. Evidentně nechce mít se svým partnerem, soudcem Petrem Křížem, nic společného. A my víme proč! Prý neuhlídal své touhy a spustil se s asistentkou. To si samozřejmě Viky nenechá líbit, má svou hrdost.

Oporou jí bude babička Danuše, která si Viky oblíbila a dlouho si přála, aby její syn skončil právě se svou chůvou. Seriál potřebuje přeci jen nějakou tu zápletku, je teprve v polovině. Diváci si sice přejí, aby se všichni měli už jen dobře a prožívali velkou lásku, nakonec by je to ale přestalo bavit. A tak to schytá zase Viky.

Jméno syna prozrazeno

Tvůrci už teď prozradili, na co všichni dlouho čekali. Jméno jejich milovaného syna! Brodská v jedné ze scének prozradila, že je to malý Péťa. Nese tedy křestní jméno po svém otci. Pravdou je, že se po otcích obvykle pojmenovává první syn, malý Péťa je už druhorozený. Ale to zřejmě dvojici nevadilo. Nebo se jen nemohli shodnout a udělali kompromis.

Jak to bude s Viky a Petrem dál? Na nové díly, ve kterých už bude hrát Eva Burešová, se mohou diváci těšit na konci března. Adam Hruška se ale vrací už za chvíli! Milostná zápletka Sid a Haďáka je tak na spadnutí. Půvabná blondýnka mu totiž musí přiznat, že si nejenže k sobě nastěhovala chlapa, ale že ho dokonce po pár ginech s tonikem políbila. Filip pak raději utekl přespat do ZOO.

Zdroj: Instagram, seriál ZOO

KAM DÁL: A v seriálu ZOO už je zase všechno tak, jak má být.