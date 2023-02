A v seriálu ZOO už je zase všechno tak, jak má být

V seriálu ZOO teď bylo několik dílů pořádné dusno. Haďák odjel do Amazonie, Eva Burešová si odskočila k porodu svého syna – a to jak v seriálu, tak ve skutečnosti, po Tereze Brodské se slehla zem a dvojčata se učila v zahraničí francouzštinu. A Robert Urban, ten zklamal fanoušky nejvíc – tedy jeho postava. Zamiloval se totiž prý do své asistentky. Ale všichni ještě stále věříme, že je to jen hloupé nedorozumění.

Začátky Viky Janečkové a Petra Kříže

Od prvního dílu se mnohé změnilo. Z chůvy v exekucích, která nevěděla, kde jí hlava stojí, měla tři práce a kupu starostí, se stala paní soudcová. Tedy skoro. Minimálně Viky a Petra spojil společný syn. Jak to s nimi bude dál, budou diváci sledovat už od konce března. Už teď víme, že se Viky vrací do bytu, ve kterém dřív žila. Ať už je to kvůli tomu, že Petrův luxusní domov obývá župánkový Charlie s dvojčaty, nebo je pravým důvodem jeho nevěra. Na rozuzlení si budeme muset ještě chvíli počkat.

Pravdou je, že někteří diváci volají po tom, aby už Charlieho dvojčata zmizela. Někteří už dávno zapomněli, že jde o sestry Viky. Linka, ve které se „hodné zlodějky“ snaží hrát na Robina Hooda, zkrátka nezaujala. Možná proto, že někteří už vlastně neví, o co tam komu jde. Jestli holky loví Alberta, nahánějí Kamila, nebo se snaží vybudovat vztah s Markem a Vojtou. Tahle dějová linka byla tak dobře promyšlená, až se zcela minula účinkem.

Tereza Brodská hází očko po Charliem

Vrací se také Haďák. Ani jeho začátky se Sid nebyly růžové. Naopak se k ní několikrát choval hrubě. Mladá žena to ale nevzdala, a tak nakonec získala lásku svého života. Prvně randila s Albertem, ten chtěl ale jen rodinný majetek Novotných. Sid vlastně dodnes netuší, že Albert o jejím původu věděl už dříve.

Postava Terezy Brodské by si také zasloužila svou milostnou linku. Zatím je ale hlavně babičkou a matkou svému synovi Petrovi. Ačkoliv – nedávno flirtovala s panem Charliem, jak byla Ilonka svědkem. Ostatně, není jediná. Charlie má zvláštní dar – baby se na něj lepí jako vosy na med. Zda nakonec děvčata Izy a Tes najdou svou lásku u mužů z baru, se ukáže. Jisté je, že v seriálu budou hrát i tehdy, když se do něj vrátí Viky. Nechybí ani Michaela Petřeková, která po očku flirtuje s Charliem. Všechny postavy, které diváci milují, už jsou tak zase zpátky na značkách.

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

KAM DÁL: Novinky ze ZOO: Půlka seriálu už je za námi. Počet dílů je pevně dán.