Chystá Prima pokračování seriálu Slunečná?

Seriál Slunečná měl premiéru 11. ledna 2020 na Primě. Nahradil ve vysílání seriál Krejzovi. Už jeho první díl trhal rekordy ve sledovanosti. Dokonce překonal konkurenční pořad České televize Peče celá země nebo Ordinaci v růžové zahradě, která se tehdy ještě vysílala na televizních obrazovkách. A svou slávu si seriál Slunečná udržel až do posledního dílu, kterých bylo celkem 160. Zajímavé je, že na Slovensku prý odvysílali jen čtyři díly. Sledovanost byla tristní.

V Čechách se stal seriál Slunečná fenoménem

Ať už je to českou zálibou v Evě Burešové, nebo posedlostí fanynek Markem Lamborou, který byl tak nějak samozvaně pasován do fešáka století, v Čechách byla Slunečná fenomén. K seriálu vyšlo hned několik upomínkových předmětů, deskové hry i kniha. Na každé setkání s herci chodily tisíce lidí.

V obsazení našli své místo (kromě Evy a Marka) Barbora Jánová, Lukáš Langmajer, Adéla Dobešová, Ota Jirák, Jan Plouhar, Ondřej Pavelka, Dana Batulková, Martin Sitta, Václav Knop, Regina Rázlová, Markéta Hrubešová, Veronika Arichteva, Eva Josefíková, Tereza Brodská, Filip Tomsa, Natálie Grossová, Eva Holubová, Maroš Kramár a další.

Příběh byl moderní pohádka pro dospělé

Tahle skvělá parta přispěla k tomu, že se v moderním seriálu odehrála skutečná pohádka. Janek, který v touze vyhrát cyklistický závod, pomůže Štěpánovi z hořícího auta, přespí na statku, který patří Týně. Zrovna jí zemřel táta a se sestrou Sylvou bojuje o to, aby rodinné dědictví zachránila. Pomáhají jí k tomu zaměstnanci statku, kteří si nesou každý nějaký ten škraloup.

Janek svému bratranci tvrdí, že se do něj zamiluje každá, a tak se pokusí zamotat hlavu Týně, která má před svatbou se Štěpánem. To se mu nakonec povede, je z toho ale ještě kus dlouhé cesty, než si spočinou v náručí. Nakonec se jim narodí trojčata, statek zachrání a vybudují spolu výnosné podnikání. Poslední díl je svatba. Celý děj doplňují místní drbny, kterým šéfuje peněz chtivá Lída.

Jak je to s pokračováním?

Je až s podivem, jak se udržuje instagramový účet Slunečné aktivní. Tam totiž marketingoví guru z Primy neustále kladou svým fanouškům otázky, co se jim v kterém díle líbilo nebo na co nejraději vzpomínají. Jeden by řekl, že nechají účet ležet ladem, když už se Slunečná aktivně nevysílá – ale ne!

Nabízí se tak otázka, zda Prima nepřemýšlí o druhé sérii, která by mapovala život Týny a Janka po svatbě. Také Sylva a Vilda se přestěhovali do nového domu, a tak mohou uvažovat o prvním společném potomkovi. Karolína se Štěpánem stojí na počátku jejich vztahu a malá Janička bude zažívat první lásky. Nebyla by to vlastně báječná série, co myslíte?

