Marek Lambora se z bohatého podnikatele změnil na faráře: V Půlnoční zpovědi si zahraje po boku Denisy Nesvačilové

Marek byl už v dobách základní školy považován za třídního šaška. Nikoho tak zřejmě nepřekvapilo, že se vydal na dráhu herectví, ačkoliv jeho maminka s tím prý zprvu nesouhlasila. Když se rozhodl zkusit v patnácti přijímačky na konzervatoř v Praze, uspěl. V roce 2015 studium dokončil, a ještě téhož roku získal angažmá v Divadle na Vinohradech. To se mu stalo takřka domovem a dodnes účinkuje v mnoha inscenacích. Například Romeo a Julie, Revizor nebo Zmoudření Dona Quijota.

Seriál Slunečná vynesl Marka do výšin

Své první televizní role získal například ve snímku Dvojníci, Ostrávak Ostravski nebo v seriálu Přístav, Ohnivý kuře či Černé vdovy. Jeho první velkou televizní rolí byla ale postava Janka Linharta ve Slunečné. Po boku Evy Burešové ztvárnil podnikatele, kterého nezajímá nic jiného než zisk. To se ale změní ve chvíli, kdy potká majitelku statku, kterou se snaží dostat kvůli sázce s řidičem Vildou a bratrancem Romanem. Ze zdánlivě nevinné hry se vyklube láska, která bude mít trnitou cestu, než skončí před oltářem.

Slunečná je jeden z nejúspěšnějších počinů televize Prima za poslední roky. Velmi šikovně na to televizní tvůrci navázali seriálem ZOO, ve kterém se Marek Lambora sice neobjevil, Burešová ale ano. A znovu potvrdila, že je hvězdou. Za partnera jí scénáristé dali Roberta Urbana, kterému se povedlo takřka nemožné. Diváci ho přijali s otevřenou náručí a zamilovali si ho stejně, jako předtím Marka. Eva se tak stala jednou z nejvýraznějších seriálových hereček současnosti, která se objevila ve dvou hlavních seriálových rolí za sebou.

Denisa Nesvačilová v novém seriálu

Když ale seriál Slunečná skončil, po Markovi se slehla zem. Dál sice působil ve svém divadle, na televizních obrazovkách už se ale neobjevil. Několikrát hovořil o tajném projektu, který nesmí prozradit. Tím bude nejspíš dramatická minisérie Půlnoční zpověď, ve které by si měl zahrát faráře, jak zvěsti napovídají.

Mezi dalšími herci se objeví například Markéta Plánková, známá například z Ordinace v růžové zahradě, kde si zahrála manželku primáře Čestmíra, kterého ztvárňuje už dlouhé roky Petr Rychlý. Chybět nebude ani Denisa Nesvačilová, která si s Markem zahrála ve Slunečné, Igor Orozovič, Sabina Laurinová ze seriálu ZOO, Marek Taclík, Lukáš Příkazký, Chantal Poullain, Dana Morávková, Filip Tomsa, Simona Babčáková, Jan Komínek, Saša Rašilov, Jiří Dvořák nebo Denisa Barešová.

Televize Prima přinese horkou novinku

Novou minisérii chystá televize Prima. Osudy hlavních hrdinů by mělo ovlivnit bezohledné chování vztahové terapeutky Stely. Novinka vzniká pod vedením dvojčat Karolíny a Jitky Bártů. Ty stojí například za seriály Temný Kraj nebo V.I.P. vraždy, Bazén, Rodinná pouta nebo Velmi křehké vztahy.

„Půlnoční zpověď vzešla z námětu, který jsme měly v šuplíku rozdělaný už několik let, ale nikdy na něj nepřišla ta správná chvíle. Až teď. Stačilo pár úprav a vznikl úplně nový, originální koncept a formát, který nás moc baví. S každým seriálem chceme divákům vyprávět zábavnou formou nějaký zajímavý příběh a nadnést téma, se kterým se mohou ztotožnit,“ řekly dámy. „Herce si do projektů pečlivě vybíráme a pokaždé se jim snažíme nabídnout roli, která pro ně bude určitá výzva, v níž mohou zazářit a diváci si je budou pamatovat. A tady se to, doufejme, podařilo,“ doplnily.

