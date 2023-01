Prozrazeno! Eva Burešová zpátky na značkách, zkouší každý den. V seriálu ZOO jí museli upravit kostýmy

Někteří by Evu Burešovou chtěli vidět jen jako maminku na mateřské, která se na několik let stáhne z veřejného dění. Tomu se ale oblíbená herečka jen směje, a už teď natáčí znovu seriál ZOO a zkouší nový muzikál Bodyguard v Hudebním divadle Karlín, který má premiéru v březnu letošního roku. V roli Rachel Marron ji alternuje Tereza Mašková. V roli Nicki Marron se představí Dasha a Natália Hatalová, v roli Billa Devaney Pavel Nečas a David Suchařípa, v roli Franka Farmera pak Hynek Čermák. Režie se ujal Antonín Procházka.

Kostýmní zkouška si vyžádala úpravy šatů

Viky Janečková, kterou hraje v seriálu ZOO právě Eva Burešová, se vrací v plné síle na scénu. Když dorazila herečka na kostýmní zkoušku, potřebovala u své garderoby pár úprav. Její tělo se po porodu změnilo, a i šatník Viky se v roli maminky tak trochu promění. Staré díly natáčela ještě jako těhotná, teď už ale ve svých blyštivých šatech místo na bříško nepotřebuje. Možná tak můžeme očekávat, že bude Viky v roli maminky více konzervativní.

„Jsem hrozně ráda, že jsem zpátky,“ říkala Eva Burešová s úsměvem v pořadu SHOWTIME televize Prima. „Máme tam spoustu nových kousků, chtěli jsme to trochu obměnit. Přeci jen Viky už má miminko, takže se jí změnil šatník. Ten můj se reálně taky změnil, tak se mají diváci na co těšit,“ slibuje Eva.

Představitelku Viky čeká nabitý pracovní rok

Velký zájem diváků, kteří toužili mít Viky zpátky, Evu potěšil. Sami fanoušci jí psali, kdy se vrátí, že se jim stýská. „Mně se po Viky taky stýskalo,“ přiznává Eva. Je totiž úplně jiná než všechny ostatní postavy, které dosud hrála. Letošní rok je pro Evu pracovně mimořádně plodný. Mimo seriálu a muzikálu jí také čeká menší turné. Naposledy své fanoušky potěšila koncertem krátce před Vánoci, který sklidil velký úspěch.

„Je to hodně pracovně rozjetý,“ říká o nadcházejícím roku natěšeně. „Jsem úplně hotová, ale velmi šťastná.“ Spolu s pracovními povinnostmi musí stíhat také péči o své dva syny, dům, psa i partnera Přemka Forejta. A jak to vypadá, je to zkrátka superžena a úsměv neztrácí!

Zdroj: pořad SHOWTIME televize Prima, Instagram, hdk.cz, seriál ZOO

