Seriál ZOO: Víme, kdy se vrátí Haďák! Sid bude mít jiného, vztah se rozpadne i dalším

V seriálu ZOO přibyla nová postava. Tomáš Klus si zahraje fotografa Filipa, který má rád duchovno, jógu a meditaci. Jeden by si řekl, že hraje vlastně sám sebe. I Tomáš rád pečuje o své mentální zdraví a věnuje se duchovním záležitostem. Stejného ražení je i jeho manželka Tamara. Už několikrát bylo naznačeno, že právě Filip bude problémem ve vztahu Sid a Adama.

Haďákův vztah se Sid je v ohrožení

Haďák totiž toužil odletět do Amazonie, aby se přesvědčil, že jsou jeho rodiče skutečně mrtví. Pravdou je, že je celá tato záležitost v seriálu prapodivně ukotvena. Ze začátku to vypadalo zajímavě. Byla naděje na velkou kauzu. Když je ale něco v seriálu dlouho a nemá žádnou gradaci, začne to být nuda. To se stalo i s Adamovými rodiči. Nikdo mu sice nepřeje, aby se vrátil s tím, že jsou skutečně mrtví, ale… Zajímá to ještě někoho?

Dost pravděpodobně se vrátí z Amazonie nadšený a s rodiči, kteří ztratili paměť nebo něco podobného. Byl by to smutný závěr, kdyby tomu tvůrci věnovali tolik dílů… A nic z toho. Ale řekněme si upřímně. Chtělo to takový rozsah? Zasloužila si taková „zápletka“ tolik dílů? Podle informací, které přinesl deník Aha!, by se totiž Haďák měl vrátit až za 20 dílů. A to je v seriálu velmi dlouhá doba.

Ale ještě jednu spekulaci máme v rukávu... Na sociální síti TikTok se nechala slyšet jedna z komparzistek, že když se Adam vrátí, bude úplně jiný. Sid s ním ani nebude chtít pracovat. Znamená to, že bude zamilovaná do někoho jiného? Je to konec sladké dvojice?

Neštěstí zdarma pro všechny

Nikdo by se nedivil, kdyby se za tu dobu Sid dala dohromady s někým úplně jiným. Pak si může stoupnout s brekem na letiště, počká na přílet nějakého armádního speciálu, který zajistí babča Novotná a vysvětlí Adamovi, ať se nezlobí, že to bylo silnější než ona. Ačkoliv mu slibovala, že na něj počká a nemusí se bát.

Diváci budou ale nemile překvapení, že tvůrci rozdělili všechny. Do poslední zamilované hrdličky. Zmizela Viky a Petr, teď najednou Sid a Haďák. Kdo tam vlastně zbyl? Zoufalý Vojta, který se zamiloval do jedné z dvojčat? Nebo možná do obou? Tvůrcům se povedlo rozbít všechny šťastné páry, které v ZOO byly. Původní fotograf Robert se probudí bez vzpomínek na Elišku, kterou hraje Lucie Polišenská. Ta o něj bude muset bojovat s jeho bývalou manželkou, která se rozhodla, že si ho ukradne pro sebe. Karel Rokl bude muset přiznat, že podváděl svou milovanou ředitelku a má dítě s jinou. Odpuštění bude hledat marně. Adélku Marek už nechal, Vojtovi manželka zemřela, Viky je nešťastná v zahraničí a Petr nikde, Sid opuštěná… Kdo že tam vlastně zbyl? Možná právě nový fotograf Filip Janda, kterého si Sid nastěhuje domů a Adamovi o tom neřekne ani slovo.

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

