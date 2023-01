Manžel hvězdy seriálu ZOO Tomeš odstoupil ze Survivoru. Zradilo ho zdraví

Letos to vypadá v Survivoru na plodný ročník! Zvěsti se šíří o Vašku Matějovském, Petru Švancarovi nebo Kateřině Kinderové alias Kundosaki. Mezi soutěžícími celebritami měl být také Roman Tomeš, manžel Michaely Tomešové, představitelky Adélky ze seriálu ZOO. Odvážně chtěl tak odletět na několik týdnů od rodiny, do cesty se mu ale postavily problémy se zdravím. Místo do reality show tak míří na operační sál.