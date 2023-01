Vašek Matějovský každý den v plavkách: Uvidíme ho v Survivoru?

Vašek Matějovský má slabost pro dobrodružství, to je známá věc. Na jeho sociálních sítích mohou být fanoušci svědkem, že zkusí zkrátka vše, co před něj život postaví. Jeho posledním divokým počinem byl výlet do Kataru se známým hercem Jakubem Štáfkem, kde si před Vánoci užili pánskou jízdu.

Vašek Matějovský má po svém boku nádhernou ženu

S Veronikou Arichtevou stvořili před kamerami perfektní pár. Uklízečka bez vzdělání, která se zamiluje do bohatého právníka, to je zkrátka pohádka, která vždy funguje. Seriál tak úspěšně konkuroval čtvrteční večery oblíbenému rodinnému seriálu ZOO, který je dnes už na obrazovkách stálicí a má své pevné publikum.

Bylo asi mnoho žen, které doufaly, že na nějaké pražské party Vaška Matějovského uloví pro sebe. Co si budeme povídat, vypadá zkrátka dobře. Navíc je nesmírně talentovaný! Plány divačkám překazil ve chvíli, kdy zveřejnil svůj vztah s Karolínou Zamrazilovou, půvabnou dámou, která dělá pro Oktagon MMA. A jak se ukázalo, má i smysl pro humor! Když dal Vašek na sociální sítě fotku svého auta, kde stála i jeho dívka, napsal k tomu: „Dvě věci, který miluju nejvíc na světě. Jeep a hory.“ Karolína si to nenechala líbit a hned fotku okomentovala se slovy, že Vaškovi sbalila věci a klíče má v práci na recepci.

Nová řada reality show Survivor přinese zajímavou partu

Dvojice se spolu tak evidentně nenudí. Humor, kterým je Matějovský proslulý, sdílí i jeho přítelkyně. Zda skutečně nastoupí do drsné reality show Survivor, odletí do Dominikánské republiky (pokud se bude natáčet na stejném místě) a nechá tu krásku samotnou, se ještě uvidí. Divačky by se ale jistě nebránily pohledu na sympatického herce v plavkách! Expres přišel s informací, že by se mezi celebritami měl objevit nejen představitel Martina Kaliny, ale také Kateřina Klinderová alias Kundosaki, pokerová hráčka Barbora Mlejnková, herečka Karolína Krézlová nebo bývalý fotbalový útočník Petr Švancara.

Nabídku dostala také herečka Anna Kadeřávková, která to dokonce potvrdila, nakonec prý ale odmítla. Známé jsou její zdravotní problémy, kdy roky bojuje s boreliózou. Zda právě to bylo důvodem nebo ji tam netáhnou vzpomínky, zůstane už jejím tajemstvím. Právě v loňském ročníku soutěžil totiž slovenský youtuber Daniel Štrauch alias GogoManTV, se kterým v té době tvořila pár. Vztah dvojici ale nevyšel.

Z Tomáše Zástěry se stala hvězda

V loňském ročníku se ze známých osobností objevil také například zpěvák Vojtěch Drahokoupil, který krátce po začátku odstoupil kvůli úzkosti, herečka Bára Jánová, známá ze seriálu Slunečná, představitelka „blbé blondýny“ a herečka Iva Pazderková nebo moderátor Tomáš Zástěra, který se stal legendou kvůli svým oranžovým trenkám a sociálním sítím, které mu v té době vedla kolegyně Zorka Hejdová.

Nechyběla ani finalistka kuchařské soutěže MasterChef Česko Ta Thuy Dung alias Chili, youtuberka a influencerka Nikola Čechová alias Shopaholic Nicol, budoucí zeť herečky Evy Holubové Matěj Paprčiak, fotbalista Nathan Christián Dzaba, známý z reality show Love Island, šampiónka v karate Veronika Havlik, MMA zápasník Gábor Boráros nebo výherkyně slovenské Farmy Xénia Gregušová. Objevil se tam i truhlář Adam Raiter, který v minulosti randil s Agátou Hanychovou, teď tvoří pár s Radkou Pavlovčinovou. Ta byla dříve spojována s hercem Miroslavem Etzlerem.

