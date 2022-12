Seriál O mě se neboj sklidil obrovský úspěch. Televize Nova má uvažovat jeho pokračování, ve kterém bude Pavel dál dělat Martinovi problémy

Diváci by si pochopitelně návrat Martina Kaliny a Evy Málkové na televizní obrazovky opravdu přáli. Touží po romantickém příběhu, kdy se divoký právník stane nevlastním otcem dvou malých holčiček, usmíří se s Kryštofem, rozejde s Petrou a vše bude klapat jako hodinky. Jak jsme ale zjistili, tak lehké to zase nebude.

Petřin otec se bude ženit, Martin má opět problémy

Nahlédnutí do druhé série jsme přinesli už před několika dny. Ukazuje se, že ani tehdy diváky žádná velká romantika nečeká, naopak. Hlavní hrdinové si prožijí hned několik karambolů, které je ještě víc spojí, na vztah to ale zatím stále nebude. A není divu. Polská předloha, ze které seriál vychází, má celých třináct sérií, v plánu byla dokonce čtrnáctá, na kterou nakonec nedošlo. V těch pozdějších už dokonce seriál sledoval první lásky Helenky a Olinky, dcer Evy, které v seriálu v polské verzi během lét vyrostly v mladé dámy.

Nezmizí ale ani Pavel, který nehodlá Martinovo vystoupení u soudu v posledním díle nechat jen tak a obrátí podá kárnou žalobu. Také by měl Martinovi škodit, a to dost podlým způsobem. Na svatbu s Petrou to ale nakonec nevypadá, naopak ženit se bude Petřin otec Viktor. Druhá série ho tak zřejmě ukáže nejen jako vedoucího kanceláře, ale také člověka, který prožívá velkou lásku.

Bez Veroniky Arichtevy to nepůjde

Zajímavý bude i návrat Veroniky Arichtevy, která se několikrát nechala slyšet, že by si moc přála druhé dítě. Prvorozenému synovi, kterého má s režisérem Biserem Arichtevem, byly v září 2022 dva roky. Právě to je obvykle čas, kdy se rodiče rozhodují, že potěší svého potomka sourozencem, je-li to možné.

Právě o druhém dítěti se nedávno vyjádřila pro Blesk, kde prozradila i některé obavy, které se s druhým těhotenstvím v její hlavě objevily. „Asi bychom rádi měli ještě jedno miminko. Ale neumím si představit, že bych se stěhovala v nějakém pokročilém stadiu těhotenství. A chci si nejdřív trochu užít ten nový dům. Na druhou stranu je Bisimu tolik let, kolik mu je, a mně vlastně taky. Takže musíme spěchat. Takže mi to vlastně moc nevychází,“ zamyslela se. Dvojice nedávno totiž koupila starší dům za Prahou, který spolu rekonstruují.

Uvidíme, jak zapadnou Veroničiny životní plány také do natáčení druhé řady, pokud k ní televize přistoupí!

