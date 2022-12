V těhotenství jsem na milostné hrátky neměla ani pomyšlení. Manžel ale tvrdil, že je to má povinnost, říká Magda (31)

„Měla jsem komplikované těhotenství. Ačkoliv dítě bylo vysněné, první tři měsíce jsem v podstatě nevylezla z postele. Jelikož jsem pracovala na živnost a neplatila jsem si nemocenské pojištění, tak jsem doma na rizikovém těhotenství být nemohla, neměla bych z čeho brát,“ začíná svůj příběh Magda pro Čtidoma.cz. Měla ale štěstí, že svou práci zvládala z pohodlí domova, a tak nemusela nikam dojíždět. „Pracovala jsem už roky v marketingu pro několik klientů, kteří mi vždy vyšli vstříc.“

Poslední večírek znamenal náš konec, říká

Její manžel Jirka se do toho, že by zastoupil ženskou roli v domácnosti, příliš nehrnul. „Říkal, že ženská přece musí něco vydržet,“ vzpomíná na dobu, kdy ho žádala o pomoc s uklízením, praním nebo vařením. A tak Magda celá dopoledne vyspávala, protože trpěla silnými ranními nevolnostmi, odpoledne až do noci pracovala a večer musela být připravená na sex s manželem. „Říkal, že když nebudu chtít já, bude chtít jiná,“ říká. S argumentem, že na to má manžel právo, Magda nesouhlasila, nechtěla ale rozbíjet rodinu.

„Jednou jsme šli na večírek, byl to jeden z posledních, kde jsem slíbila svou účast. Náš společný kamarád měl narozeniny. Měla jsem dva měsíce před porodem a už se mi těžce chodilo. Otékaly mi nohy, necítila jsem se dobře, dokonce jsem měla těhotenskou cukrovku,“ vypráví. Zatímco Jirka se skvěle bavil, Magda seděla sama u stolu. Když nemohla pít, byla trochu mimo náladu všech zúčastněných, kteří to vzali pořádně od podlahy. Řekla si, že si alespoň zkrátí dlouhou chvílí a podívá se, co je na sociálních sítích nového.

Nevěra na vlastní oči

„Když jsem se podívala do kabelky, neměla jsem mobil, nechala jsem ho doma. Jelikož jsme bydleli jen pár metrů od hospody, rozhodla jsem se, že pro něj dojdu. Navíc už jsem se potřebovala protáhnout, dlouhé sezení už bylo nepříjemné,“ popisuje své tehdejší pocity. Už při odchodu si všimla, že se Jirka má až příliš k oslavencově sestře Věře. „Nevěnovala jsem tomu asi tolik pozornosti, říkala jsem si, že je prostě opilý.“

Když se ale do hospody vrátila, Jirka nikde. „Vašku, kde je Jirka? Neviděl si ho?" ptala se oslavence. Ten ale jen kroutil hlavou. „Myslela jsem, že někde usnul, to se mu často stávalo, když to s panáky přehnal. Vydala jsem se ho hledat, ještě jsem přemýšlela nad tím, aby se mu nic nestalo." Když ale došla k záchodům, uslyšela povědomé zvuky. „Říkala jsem si, kdo měl tu odvahu si tu oslavu takhle zpříjemnit. Bylo mi jasné, co tam probíhá.“ To ale ještě nevěděla, že onen odvážlivec je její manžel. „Ty seš skvělá,“ uslyšela ze záchodu. A poznala hlas svého manžela.

Jsem snad chlap, tvrdil

„Rozrazila jsem dveře a načapala jsem Jirku, jak si užívá s Věrou. Zůstala jsem stát jako opařená. Ani nevím za jak dlouho jsem na ně začala křičet, jestli jsou normální a co to dělají,“ vypráví se slzami v očích. „Prosím tě, vypadni,“ odseknul jí. „Utekla jsem s pláčem domů, všichni mě viděli, ale nikdo se nezeptal.“ Druhý den si ale Jirka nic nepamatoval. Když mu Magda připomněla, co se na záchodech stalo, nijak zvlášť toho nelitoval. „Tak sorry, že jsem si trochu užil, když ty už se nemůžeš ani zvednout z gauče. Jsem snad jen chlap,“ odseknul Magdě.

Už je to půl roku a jejich společný syn je pár týdnů na světě. Magda se ještě před porodem sbalila a odstěhovala se. "Neumím si představit, že by náš syn byl v tomhle vychovávaný a jednou se takhle choval ke své partnerce. Jirka se mi zhnusil. O malého Káju skoro nejeví zájem a mě to tak vyhovuje. Našel si nějakou novou a s tou mu to prý klape. Ještě před Vánoci máme mít rozvodové stání, tak uvidím, jestli bude dělat problémy."

(v příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační)

KAM DÁL: Denisa Nesvačilová z Dobrých zpráv prohrála: Nešťastná milenka, která zplakala nad výdělkem.