Kouzlo Vánoc v zahraničí může být příjemnou změnou. Zkuste to letos netradičně třeba v plavkách

Rozhodli jste se letos strávit Vánoce jinak? Láká vás představa pláží, památek či originálních tradic a pokrmů? Vánoce jsou přeci svátky, při kterých jde jen a jen o to trávit čas s lidmi, které máte skutečně rádi. Ať už budete u moře, s koktejlem v ruce či v kostele při půlnoční mši, záleží jen na tom, kdo bude s vámi.

Do Dubaje za teplem i zimními sporty

Vánoční koledy, perníčky, svařené víno i nazdobený vánoční strom. Zní to přesně jako svátky u nás. K tomu přidejte i možnost originální štědrovečerní večeře. Vánoce v Dubaji již dávno nejsou jen mrakodrapy a příjemné letní teploty. Velké množství rozličných náboženství s sebou přineslo dodržování vánočních tradic. Rozsvícená okna domovů a hotelů nejsou výjimkou, ať už se jedná o oslavu kterékoliv kultury. Chybět vám nebude ani velký vánoční strom, umístěný u hotelu Habtoor Palace.

Nechte vaše děti napsat přání Ježíškovi, dopřejte si horkou čokoládu a zaposlouchejte se do anglických koled. Dubajská opera vám navodí atmosféru pravých Vánoc. Patříte mezi milovníky sněhu a chcete alespoň na chvíli zažít bílé Vánoce? V jednom z největších nákupních center – Mall of Emirates se vám to vyplní. V krytém Ski Dubai areálu můžete pak vyzkoušet zimní sporty, ochutnat perníčky i potkat samotného Santu.

Do Austrálie za hudbou a plážemi

Vánoce s Austrálii se svými zvyky příliš neliší od těch evropských. Chybět vám nebude vánoční stromeček, ani nádherně osvětlené budovy. Australané si umí vánoční svátky řádně užít. Jestli přemýšlíte nad Vánocemi u protinožců, naplánujte si dovolenou již o týden dříve. Typické australské oslavy jsou zážitkem, který si nesmíte nechat ujít. Milovníci zpěvu a koled ocení vánoční festival luceren v Queenslandu. Hudba zní napříč Austrálií po celé období oslav.

Za návštěvu jistě stojí botanická zahrada v Sydney, kterou se v předvánočním období rozezní známý filharmonický sbor. Vystoupení akrobatů a průvod, jehož součástí jsou herci převlečeni za Marii, Josefa a Ježíška, vám pak nabídne festival v Sydney. Přestože v Austrálii nemůžete očekávat typickou štědrovečerní večeři, oslavy na pláži vám to vynahradí. A kdo by nechtěl večeřet zmrzlinu při západu slunce právě na Vánoce?

Do Indie za tradicemi i banánovníkem

Indie nepatří mezi místa, která vás jako první na Vánoce napadnou. Přesto jsou jejich tradice a zvyky v mnohém podobné těm našim. Indické ulice lemují řady světýlek a luceren ve tvaru hvězd, které dodávají kouzelnou atmosféru. Přestože kapra ani bramborový salát na štědrovečerním menu nenajdete, slavnostní večeře vás nemine. Pokud jste milovníkem kari či pečeného masa, přijdete si na své. Stejně tak vás neochudí o vánoční stromeček. Namísto typického jehličnanu vás však bude čekat nazdobený banánovník, případně mangovník.

Zavítat můžete i na půlnoční mši. I zde na vás dýchne atmosféra našich Vánoc v podobě výzdoby kostela. Typickou dekorací jsou totiž květiny, u nás známé jako vánoční hvězdy. Před většinou kostelů spatříte i krásné betlémy, stánky s občerstvením a mnoho atrakcí. Velkou výhodou Vánoc v Indii jsou i příjemné teploty kolem 28 °C, a tedy ideální období na výlety. Na rozdíl od horkých letních měsíců.

Do Japonska mimo tradice

Patříte naopak mezi jedince, kteří by se typickým Vánocům raději vyhnuli? Na tradiční Vánoce si v Japonsku potrpí spíše mladší generace. Ti postupně přebírají západní tradice a zvyky v podobě zdobení vánočního stromu nebo dávání dárků. Běžně se ale se slavením Vánoc v Japonsku nesetkáte. Nákupní centra však v tento čas zdobí světýlka, ozdobené stromečky i typické stánky se svařeným vínem či perníčky.

Klasická štědrovečerní večeře není v Japonsku zvykem. To však neznamená, že se tento večer obejde bez tradic. Tou se stalo menu „Kentucky na Vánoce“, podávané fastfood řetězcem KFC. Vzhledem k jeho oblíbenosti je lepší si vytvořit předem rezervaci. Větších oslav se v Japonsku dočkáte na Nový rok. Ten považují Japonci za ideální příležitost obdarování blízkých, jako poděkování za celý předchozí. Novoroční oslavy se neobejdou bez výzdoby domovů nebo povánočních večírků.

Do USA za pravým kýčem

Vánoční pudink se liší od našeho typického pudinku. Je plný švestek, ořechů, zázvoru, rozinek nebo hřebíčku. Díky alkoholu, který se do něj přidává, vydrží dlouho čerstvý. Jeho příprava by měla proběhnout ideálně měsíc před Vánocemi.

Vánoce v Americe jako vystřižené z vánočního filmu. Takové mohou být letos i ty vaše. Pro Američany jsou svátky Vánoc velmi důležité. Motivy Santa Clause, světýlka, hojně nazdobené domy i koledy na každém rohu nesmí chybět. Propásnout byste rozhodně neměli muzikály s vánoční tematikou na Broadway.

Před Rockefellerovým centrem vás pohltí to pravé kouzlo vánočního Newyorku. Nemůžete tu totiž přehlédnout největší newyorský vánoční strom. Krásný zážitek vám nabídne i místní kluziště přímo pod vánočním stromem. Pro skutečné milovníky dekorací a výzdoby se nabízí výlet do části Brooklynu zvané Dyker Heights. Můžete využít projížďku autobusem a užít si tak přes 3 hodiny „vánočního kýče“. Ať už se v Americe vydáte během vánočních svátků kamkoliv, můžete si být jistí, že vás kouzlo Vánoc nemine. Na štědrovečerní večeři se pak můžete těšit především na krocana. Pokrmy se tu příliš neliší od Dne díkuvzdání, který je pro Američany dalším významným svátkem. Chybět nesmí ani vánoční pudink.

