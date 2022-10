Pracovník KFC natočil, co se ve skutečnosti děje s jídlem, které řetězec produkuje

Lidé, kteří si oblíbili řetězec rychlého občerstvení KFC, si nyní nejspíše dvakrát rozmyslí, jestli se raději nevydat někam jinam. Video jednoho ze zaměstnanců tohoto řetězce se totiž stalo hitem sociálních sítích. Bohužel ale jen proto, že vyvolalo obrovskou vlnu kritiky.

Na videu bylo možné vidět dva mladíky v nezaměnitelných KFC pracovních uniformách, jak zavírají jednu z poboček tohoto rychlého občerstvení. Co se ale dělo dál, všechny fanoušky tohoto řetězce vyděsilo tak, že už do něj s největší pravděpodobností už nikdy nevkročí

Mladíci se totiž natočili, jak nabírají nakrájený salát rukou přímo z nádoby, ze které tento druh zeleniny nabírají a přidávají ho do sendvičů a dalších jídel. To ale nebylo to nejhorší, příspěvek také zobrazil jednoho z mladíků, jak olizuje osmažené kousky kuřete, které byly připravené pro potenciální zákazníky.

Mladíci, kteří video natočili, se ale rychle ohradili a připomněli svým sledujícím, že video, které některým milovníkům KFC málem způsobilo zástavu srdce, bylo natočené až po zavírací době restaurace. Naznačovali tak, že jídlo, které se ve videu objevilo, už zkrátka bylo na vyhození.

To ale řadu lidí, kteří na znepokojivé video narazili, příliš neuklidnilo. Někteří z nich se nyní obávají toho, co všechno zaměstnanci provedli s masem či dalšími potravinami, které si v restauraci v minulosti zakoupili.

„Tohle je nechutné, dokonce i pokud jde o jídlo, které vyhodíte,“ objevilo se pod příspěvkem.

Někteří komentující pod video dokonce mladíkům vzkázali, že si na jejich chování budou stěžovat u vedení jejich pobočky.

Jiné ale příspěvek, zdá se, pobavil. „Takže tohle jste dělali, když jsem jednou čekal hodinu na svoji objednávku?“ zeptal se jeden ze sledujících v prostoru pro komentáře.

Zdroj: Daily Star

