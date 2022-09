Proč mám pořád hlad? Nejčastější příčiny a jak s nimi zatočit

Pocit hladu je přirozeným signálem, kterým nám naše tělo dává najevo, že potřebuje další dávku energie. Problém ale nastává v momentě, kdy máme hlad neustále. Naštěstí existuje několik běžných příčin tohoto stavu, které lze snadno napravit.

Jezte dostatek bílkovin

Často to není o tom, kolik toho sníte, ale o tom, co přesně si dáváte na talíř. Někdo, kdo sní obrovskou porci jídla, tak může mít hlad mnohem dříve než někdo, kdo si nandá podstatně méně. Jde totiž mimo jiné i o to, jestli vaše jídlo obsahuje dostatek bílkovin. Dostatečné množství proteinu ve stravě vám totiž pomůže zahnat hlad, jak dokazují studie.

Jídla s vysokým obsahem vlákniny

Bílkoviny ale nejsou jedinou složkou naší stravy, která nám pomáhá se vyvarovat pocitu hladu. Důležitá pro dosažení pocitu plnosti je také vláknina.

Rozpustná vláknina v trávicím traktu lehce nabobtná a pomůže nám cítit se plně déle. Mimo jiné také podporuje produkci hormonů sytosti, které našemu tělu pomáhají kontrolovat chuť k jídlu, jak dokazují studie.

Nezapomínejte na hydrataci

Mohlo by se zdát, že dostatečná hydratace nemá s pocitem hladu nic společného, opak je ale pravdou.

Studie dokazují, že dostatečný příjem vody pomáhá potlačovat hlad. Žízeň navíc bývá často zaměňována hladem.

Jezte pomalu

Pokud máte velký hlad nebo chuť k jídlu, můžete snadno sníst mnohem více, než ve skutečnosti potřebujete.

Jedním z osvědčených způsobů, jak spolehlivě zahnat hlad menším množstvím potravy a zamezit tak nezdravému přejídání, je jíst pomalu, jak dokazují výzkumy. Našemu tělu zkrátka nějakou dobu trvá, než si uvědomí, že už víc potravy nepotřebuje, a vyšle tento signál do mozku.

Dostatek spánku

Spánková deprivace vede podle studií ke zvýšené produkci ghrelinu neboli hormonu hladu. K tomu, abyste neustálý pocit hladu zahnali, je tedy nutné mimo jiné klást důraz i na dostatečný a kvalitní odpočinek.

Zdroj: Healthline, National Library of Medicine

KAM DÁL: Jak se jednoduše zbavit tuku na břiše. Pomůže vám jednoduché "pravidlo pěsti".