Levné vaření: Klíčová ingredience, která vám pomůže ušetřit

Spolu s cenami služeb se vyšplhaly na svá maxima i ceny některých potravin. Nyní je tedy mnohem důležitější při přípravě potravin šetřit více než kdy dříve.

Největší chybou, kterou dělá celá řada domácností, je to, že nakupují bez nákupního seznamu. Jít na do supermarketu bez jasného cíle je totiž asi to nejhorší, co můžeme udělat. Tímto způsobem totiž s největší pravděpodobností nakoupíme celou řadu potravin, které následně nevyužijeme, nebo nám naopak budou některé chybět.

To, že vám některé ingredience chybí, sice není ideální, ale stále je to ta lepší varianta. V momentě, kdy nakoupíme několik ingrediencí, které se nám do jídel, které si chceme v nejbližší době připravit, nehodí, je pravděpodobné, že je zkrátka nevyužijeme a zkazí se.

Ideální je naplánovat si jídelníček na celý týden, nebo alespoň na několik dní dopředu, a to i se svačinami a pitím. Poté jen stačí vypsat si, jaké potraviny budete k přípravě daných jídel potřebovat a v jakém množství, a máte vystaráno.

Mleté maso

Existuje také jedna ingredience, ze které můžete připravit nespočet jednoduchých a levných jídel. Pomůže vám ušetřit a navíc je skvělým zdrojem proteinu. Řeč je o mletém mase.

Tato běžně dostupná ingredience by podle kuchařů neměla chybět v žádné domácnosti, která se snaží ušetřit. Mleté maso totiž stačí doplnit např. jen omáčkou z rajčat a špagetami, nebo ho zapéct s bramborami a jednoduché a chutné jídlo je na světě, navíc se z něj nají celá rodina.

Navíc hned několik jídel z mletého masa můžete zamrazit. Ideální je těchto druhů pokrmů navařit najednou o něco více a několik porcí uložit do mrazáku. Ušetříte tak nejen na samotných ingrediencích, ale i na energiích.

Zdroj: Express

KAM DÁL: Jak snadno ušetřit: Pomůže vám jednoduchá metoda, která se nazývá "peněžní nádivka".