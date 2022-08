Drahé energie, Češi v krizi: Bože, jak zaplatím ty rohlíky? Jo, a dejte mi ještě dvě krabičky cigaret

Česká republika patří mezi tři největší evropské vývozce elektřiny (před námi je pouze Francie a Německo). Z toho téměř tři čtvrtiny vyrobí ČEZ. Letošní zisk společnosti bude mezi 60 a 65 miliardami korun, akcionáři se těší na rekordní dividendy. Svádí to tedy k úvahám o zlém státu, který vydělává na svých občanech, protože přeci kdyby elektřina zůstala doma, nemusíme ji kupovat draho kdesi na burze v Lipsku.

Energetická burza je jen kapka ve velkém moři

Jenomže ona burza je jenom špičkou ledovce, do výsledné ceny se promítá celá řada faktorů, jako třeba platba za distribuci elektrické energie, jistič a mnoho dalšího. Samozřejmě také DPH, které je v tomto případě 21 %. Stát ho může snížit, ale to je tak všechno, protože pouštět se do regulace cen by se mu mohlo brzy vrátit jako bumerang.

Ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela na tiskové konferenci řekl, že „evropský trh s energiemi přestal po 30 letech fungovat, zamrzl a je třeba jej opravit.“

Výsledkem toho velmi zjednodušeně řečeno je, že dokud se Evropa, která si dobrovolně odstavuje jaderné elektrárny v rámci honu za pseudoekologií, nezbaví energetické závislosti na okolním světě, elektřina levnější nebude. Ani rohlíky, protože pekárna musí za to, co "propálí", také zaplatit. A když platí stále více...člověk nemusí být kandidát věd, aby pochopil.

56 rohlíků místo jedné krabičky cigaret

Aby člověk všechno zaplatil a pokud možno důstojně přežil, musí začít šetřit. Lépe řečeno, měl by začít šetřit. Jako první přijdou na řadu zbytné věci. Co to je? Výše zmíněné rohlíky by to být mohly, ale musel by je nahradit třeba chleba. Což je z bláta do louže. Ale co třeba si k těm rohlíkům nekupovat chlast a cigára?

Ono totiž zní dost komicky, když stojíte ve frontě v obchodě a před vámi si paní stěžuje, jak je všechno drahé, a vzývá všechny svaté, aby jí poradili, jak si obhájí, že dnes vzala o dva propečené rohlíčky víc. „A pak mi dejte dvě krabičky cigaret, vždyť víte, jakých, Bohunko,“ usměje se na prodavačku. A Bohunka sáhne po červených Marlborech za 139 korun za kus. Když si vezmeme, že v Tescu stojí rohlík 2,50 Kč, tak by milá paní měla místo jedné krabičky cigaret téměř 56 rohlíků.

Jak ono to s tím šetřením tedy vlastně bude? Češi jsou národem profesionálních stěžovatelů a natahovačů rukou. Ideálně kdyby se o vše postaral stát, všechno za ně zaplatil, zadlužil jejich děti a vnuky a oni by si mohli dál žít své pohodlné životy. No, tak to už teď fakt nepůjde. Naštěstí. I věčně nespokojená část občanů bude muset zvolit - chlastat a kouřit, nebo se pořádně najíst? Myšlenka o tom, že by si třeba vzali práci navíc, nepřipadá v úvahu. Proto se o ní ani nemá smysl zmiňovat.

„Je válka, je energetická krize. Sešla se celá řada faktorů a naším základním cílem musí být ochránit domácnosti, ochránit zranitelné, udržet ekonomiku v chodu i za cenu určitého diskomfortu pro ty, kteří si to mohou dovolit. Jinak to nepůjde,“ řekl Síkela na tiskové konferenci.

