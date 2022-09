Spánek: S usínáním vám pomůže jedna běžná aktivita

Nespavostí neboli insomnií trpí celá řada lidí. Projevuje se zejména neschopností usnout, ale i probouzením se uprostřed noci nebo příliš brzy ráno. Lidé, kteří nespavostí trpí, se často probouzejí unavení a vyčerpaní.

Tato nemoc tak negativně ovlivňuje nejen samotný spánek, ale i další aspekty našeho každodenního života. Nedostatečný odpočinek totiž vede ke změnám nálad, únavě, ale může ovlivnit mimo jiné i naše výkony v práci nebo osobní vztahy.

Většina dospělých potřebuje ideálně 7 až 8 hodin nerušeného spánku denně.

Insomnie se dělí na akutní a chronickou. Akutní insomnie se ve většině případů váže k nějaké tragické události a trvá jen několik dní. Tento druh insomnie není pro naše zdraví nebezpečný, rychle totiž odezní. Problém nastává ve chvíli, kdy u nás vznikne chronická insomnie, která nás připravuje o zasloužený odpočinek i několik měsíců či dokonce let.

V takovém případě je nutné se o tomto problému a způsobu jeho léčby poradit s vaším praktickým lékařem, v opačném případě totiž může mít dlouhodobá nespavost i vážné zdravotní následky.

Čtení

Naštěstí existuje hned několik způsobů, jak se tohoto vyčerpávajícího problému jednoduše zbavit. Jedním z nich je i obyčejné čtení, jak dokazují studie.

To už jste možná někdy slyšeli nebo dokonce zkusili. Není to ale jen tak. Pokud se rozhodnete pomocí čtení zbavit nespavosti, je důležité splňovat hned několik důležitých podmínek, jinak můžete číst jako o závod, ale zkrátka vám to nepomůže.

Mezi jeden z těch nejsilnějších signálů, který našemu tělu říká, že je čas být vzhůru, je ostré světlo. Je proto nutné, abyste se před spaním vyhnuli čtení článků či e-knih na počítači či mobilu. Tato dvě zařízení totiž produkují ostré modré světlo, které našemu tělu zabraňuje v produkci hormonů, které nám pomáhají usnout.

Pokud se elektronických knih zkrátka nechcete vzdát, je ideální si pořídit čtečku, která vám spánkový cyklus nenaruší. Další možností je na vašem počítači či mobilu ztlumit jas a modré světlo, které vyzařuje, změnit na žluté. Pokud nevlastníte čtečku a nechcete měnit jas na vaší elektronice, nevadí, můžete si vzít k ruce klasickou tištěnou knihu, tou nikdy nic nezkazíte.

Pozice, ve které čtete

Stejně důležitá jako samotný zvyk čtení před spaním je pozice, ve které čtete. Řada lidí jí nepřikládá velký význam, ale opak je pravdou, a to zejména pokud se snažíte zatočit s nespavostí. Je velmi důležité, abyste četli v co možná nejpohodlnější pozici. Jedině tak se totiž budete moci zrelaxovat. Dejte si proto načas, než se usadíte, vezměte si k ruce deku a polštáře a vytvořte si pohodlný čtecí koutek.

Zdroj: Mayo Clinic, Express, National Library of Medicine

KAM DÁL: Jak zpevnit povolené paže: Zvládnete to i doma, bez kliků a činek.