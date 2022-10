Redaktorka testuje: Egypt na podzim? Našli jsme perfektní hotel pro rodiny. Chodí tam Bugs Bunny, mají PlayStation a jezdící pandy

V tomto ročním období se cesty do nedalekého Egypta vůbec nemusíte bát. Oblíbenou destinací pro dovolenou je celý rok. V říjnu vystoupá teplota přes den ke třiceti stupňům, večer se drží lehce nad dvaceti a moře je po létě perfektně vyhřáté. Pokud byste zvolili k návštěvě brzké jaro (například duben), užijete si skvělé počasí, moře bude ale chladnější.

V létě je Egypt naopak pro milovníky velkého vedra. Teploty tu mnohdy vstoupají až ke čtyřiceti stupňům, moře mívá ke třiceti a není bazén, který by se neohřál. Nejchladnějšími měsíci jsou leden a únor.

Letadlem přes noc

Pokud si chcete užít klidného odpočinku a vyhlášených hotelů, nebojte se jako svou cílovou destinaci zvolit právě Hurghadu. Letadlem jste tu oficiálně za 4 hodiny a 20 minut, obvykle to ale pilot stihne o něco dřív. Z Prahy teď letadla startují pět minut po půlnoci, ideální čas tak zavřít oči a ráno se probudit u Rudého moře.

novým domovem, jak V posledních měsících se Egypt stal nejen oblíbeným místem na dovolenou. Pro mnoho Čechů se také stává, jak uvádí server Český rozhlas. Jen za uplynulý rok si koupila apartmán v Egyptě více než stovka Čechů. Důvodem je rostoucí inflace i strach z války . V Egyptě jsou náklady na život neporovnatelně nižší.

Cítíte volání podmořského světa a chcete plavat mezi krásnými korály? Nebojte se zvolit destinaci Marsa Alam. Let je tam o něco kratší, jen však o pár minut. Teploty o ždibík nižší, většinou však o jeden, dva stupně. Překrásně barevné ryby všude kolem vás vám to ale spolehlivě vynahradí. Tady vám v kufru šnorchl určitě nesmí chybět.

Brouzdaliště na každém rohu

My jsme si pro testování v půli října vybrali Hurghadu, konkrétně hotel White Beach Resort. Nachází se jen 4 kilometry od letiště, je to tak obvykle první zastávka autobusem, pokud cestujete s cestovní kanceláří. Ostřílení návštěvníci Egypta už ví, že tato země patří mezi ty, u kterých se cestovka obvykle vyplatí.

Hotel má hned několik barů a restaurací, které nefungují jako à la carte, a tak si do nich není nutné dělat rezervaci. Potěší vás orientální, asijská i italská. Bazénů několik a brouzdaliště celkem čtyři – v jednom z nich je podmořský svět pro malé mořské víly, v dalším pirátská loď a papoušci, ve třetím velký hrad a sopka a ve čtvrtém obrovské prolézačky s několika tobogány. Rodiče potěší, že místní vždy kolem oběda atrakce vypnou. To asi aby rodiče nemuseli děti složitě přesvědčovat, aby vylezly z vody a šly se naobědvat.

Navíc, pokud máte malé děti, pravděpodobně oceníte, že posezení u bazénového baru je situováno hned u pirátské lodi tak, aby rodiče mohli již na větší ratolesti dohlédnout a u toho si vychutnat skvělou ledovou kávu nebo nějaký ten drink.

Potkáte tu postavičky z pohádek

K obědu máte na výběr buď food court na pláži, nebo místní restauraci. Nechybí zmrzlina a chutný dezert. Dokonce najdete v restauraci tzv. kids corner, tedy výběr s jídlem pro ty nejmenší. Obvykle je k dispozici bramborové pyré, zeleninové pyré, hovězí, kuřecí a těstoviny. To vše bez soli a koření.

Po celém hotelu jsou rozmístěné lednice a chladicí boxy, které jsou plné lahví s vodou. Můžete si jich nabrat, kolik chcete. Každý den se tu také setkáte s průvodem postaviček z pohádek. Jednou vás překvapí Bugs Bunny, po druhé Woody z Toy story, panda, klaun a mnoho dalších. Kolem restaurace jsou rozmístěné konzole PlayStation a Kinect, děti si dokonce mohou půjčit blikající obrovské plyšáky a projet se na nich po hotelu. Unesou i jednoho rodiče za zády. Pokud zatoužíte vytáhnout paty z hotelu, kolem je hned několik nákupních možností. Jeden krámek je přímo v hotelu.

Nezapomeňte na doklady

Hotel se dá sehnat kolem 15 tisíc za dospělého, děti pak podle věku. Záleží také, jaký si vyberete pokoj. Hotel nabízí pokoje s bočním výhledem na moře, premium pokoje a jiné. K ceně zájezdu je nutné připočítat povinné vízum, které vyjde na 25 dolaru za osobu, bez ohledu na její věk.

Obvykle je lepší koupit ho prostřednictvím cestovní kanceláře, na letišti zkouší často turisty „trochu natáhnout“ a zaplatíte kolem 27 dolarů. Pro cestu do Egypta si také zkontrolujte platnost vašeho pasu, měla by být minimálně 6 měsíců od data vstupu do země.

Zdroj: mzv.cz, wikipedia.org

