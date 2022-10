Můžeme platit pomoc Ukrajině a sami nepadnout na hubu? Ekonom má jasno, pro Fialovu vládu to nejsou lichotivá slova

Česká republika od začátku ruského útoku na Ukrajinu do země posílá pomoc. Podle ministryně obrany Jany Černochové jsme jen do konce srpna poskytli vojenský materiál za 3,8 miliardy korun. Dalších zhruba 25 miliard vláda Petra Fialy vydá na pomoc uprchlíkům, což potvrdil ministr financí Zbyněk Stanjura Hospodářským novinám. Tuzemské nemocnice také pečují o zraněné ukrajinské vojáky a tak dále. Do toho sněmovna schválila astronomický schodek 375 miliard korun (je to o 45 miliard více, než vláda původně zamýšlela).

Před několika dny kabinet také rozhodl, že na humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářskou pomoc Ukrajině by mělo Česko dát mezi lety 2023 až 2025 každý rok půl miliardy korun. Máme na to jako stát? Blíží se Vánoce a mnoho Čechů řeší, jestli vůbec bude na dárky. Na co se připravit? Nejen na to Čtidoma.cz odpovídal ekonom, politolog a spoluzakladatel společnosti Zlaté rezervy Roman Pilíšek.

Ceny dále porostou

Promítnou se vysoké ceny do českých Vánoc?

Předně je třeba říci, že tu nejde pouze o Vánoce, ale o celkový vývoj cen jako takových. Ty kontinuálně rostou již minimálně dva roky a současná geopolitická situace jenom tento trend zrychlila a především zviditelnila. K dnešnímu dni tu máme 18% inflaci, tedy téměř dvojnásobné číslo třeba oproti sousednímu Německu s jejich 10 %. Za námi je v číslech už jenom pár zemí Evropy, nicméně je třeba říci, že číselné vyjádření inflace vám nikdy neposkytne úplný obraz celé situace.

Budeme na tom tedy hůře než "vyspělá" Evropa? Zmínil jste Německo.

Jak se to vezme. Naší praktickou výhodou se totiž nyní ukazuje fakt, že jsme neměli moc času jako národ zpohodlnět a propadnout blahobytu, jako tomu je u převážné většiny zemí západní Evropy, která nárůst cen přijímá bolestněji než my. A také jsme daleko více empatičtí než zbytek Evropy, což se projevuje prohlubováním lidské vzájemnosti během těžších období. Třeba nám současná situace pomůže omezit kupování zbytečností a přiměje nás více k trávení času se svými blízkými.

Dá se předpokládat, že ceny ještě vzrostou?

S největší pravděpodobností ano. Například nákladní dopravci stále ještě vyčkávají a plně nepromítli nárůst cen pohonných hmot do svých cen. Nákladní doprava se potýká s razantním nárůstem vstupních nákladů. Ceny nákladních pneumatik, náhradních dílů, servisních úkonů, Green Deal a zpřísňování emisních limitů – to vše se ještě plně nepromítlo do spotřebitelských cen.

Pomoc Ukrajině

Nezapomeňme na válku na Ukrajině...

Na tu se zapomenout nedá. Vláda aktivně vstoupila do podpory válečného úsilí na Ukrajině. Naše zahraniční politika odsává velké množství zdrojů ať už v podobě materiální, nebo ve změně orientace na dovoz strategických surovin pro průmyslovou produkci nebo osobní spotřebu.

Lze tuto politiku ufinancovat?

Krátkodobě to je možné ze státního dluhu a devizových rezerv ČNB. Existuje zde však vysoké riziko, že pokud nenajdeme nákladově přijatelnou náhradu ve spojení s rychlou strukturální změnou, budeme čelit bezprecedentní situaci.

Jaké?

Přijde hospodářská recese s opakující se dvoucifernou inflací. Je nutné mít stále na paměti, že války jsou primárně bojem dvou nebo více stran s cílem zničení zdrojové základny a potenciálu opačné strany. A tento boj může trvat i desetiletí.

Můžeme si vzít jako příklad i největší válečné konflikty minulého století?

Jistě. První světová válka nepokrytě zažehla procesy druhé světové války. Tedy z širšího hlediska lze chápat rok 1914 až 1945 jako jednu velkou světovou válku s provozně technickou přestávkou. Myslím, že nadcházející prezidentská volba dle profilu kandidátů a politických témat ukáže, do jaké míry rezonují současné zahraničně politické kroky vlády s náladou ve společnosti.

Přemýšlejte, co a u koho nakupujete

Co byste doporučil, co mají lidé dělat?

Přemýšlejte, co nakupujete. Přemýšlejte, u koho nakupujete. Přemýšlejte, komu dáváte svoje peníze, zdali domácím či cizím. Dívejte se kolem sebe, hledejte české producenty čehokoliv. Až půjde skutečně do tuhého, nikdo zvenčí vám zdarma nepomůže. Budujte nové vztahy, opravte ty staré, nefunkční. Cesta pospolitosti vždy umožnila našim předkům v těžkých časech vydržet.

