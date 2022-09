Leonardo DiCaprio (47): Ženy u něj končí ve 25

Leonardo DiCaprio a americká modelka Camila Morrone se rozešli po 4 letech vztahu. Herec totiž, zdá se, odmítá randit s ženou starší 25 let. To, že Camila Morrone letos v létě oslavila 25. narozeniny podle jeho fanoušků rozhodně nebude náhodou. Jeden z nich dokonce vytvořil přehledný graf, ve kterém ke každému roku od zpěvákových 24 let až do přítomnosti dosadil jeho tehdejší přítelkyni a její věk.

Dokázal tak mimo jiné, že kopačky ke svým 25. narozeninám dostaly hned 4 jeho bývalé přítelkyně. Šlo konkrétně o izraelskou modelku Bar Refaeli, se kterou začal randit když mu bylo 30 let a jí pouhých 20 let, americkou modelku Kelly Rohrbach, která oslavila 25. narozeniny, když bylo herci 40 let a o modelku Ninu Agdal, se kterou začal randit ve 41 letech.

V průměru je jeho přítelkyním 22 let.

Herec zkrátka strárne stejně jako obyčejní smrtelníci, ale jeho přítelkyně nestárnou spolu s ním. Blíží se k padesátce, ale stále trvá na tom, že jeho partnerka musí být mladší 25 let.

DiCapriova poslední přítelkyně se narodila v roce 1997, tedy stejný rok, ve kterém vyšel film Titanic. To znamená, že v roce 1999, kdy bylo herci 25 let byli Camile pouhé 2 roky.

Lidé na sociálních sítích spekulovali o tom, jak probíhají rozchody herce s jeho partnerkami, které dovršily oného osudného věku.

„Začne se před jejich narozeninami najednou víc hádat, aby nevzbudil podezření? Probudí se jeho přítelkyně v den svých 25. narozenin a najdou vzkaz, ve kterém stojí že už takhle nemůže dál? Jak to dělá? Zjistěte to někdo prosím,“ domáhala se detailů hercova fanynka na sociální síti twitter.

This Leonardo DiCaprio graph where he continues to get older and his girlfriends never age above 25 lives rent-free in my head. pic.twitter.com/bHlhw7Evmg — Sarah Lerner (@SarahLerner) August 31, 2022

Zdroj: Deseret News, People

