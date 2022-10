Skvělá trefa! Hledači našli vrak ponorky z první světové války tam, kde ho nikdo nečekal

Ponorka SM U – 111 byla jedna ze 329 ponorek německého císařského námořnictva. Za války působila kolem Britských ostrovů, na třech hlídkových plavbách na konci války nezaznamenala jediný úspěch. Poté, co Německo kapitulovalo, připadla jako válečná kořist Spojeným státům. Ponorka přeplula Atlantik, aby mohla být předána do stavu amerického válečného námořnictva. Rozhodně to nebyla bezproblémová plavba, američtí námořníci na palubě neuměli ovládat německé zařízení, navíc sabotéři poškodili ponorku, tak, že se uprostřed plavby málem sama potopila. Plavba do USA tak byla velmi rizikovým podnikem, který ale nakonec dobře dopadl a plavidlo zakotvilo v přístavu Maine.

Najednou jsme se dívali na ponorku

Experti ji zde podrobili spoustě testů a hledali možnosti, jak díky německým konstrukčním postupům zlepšit vlastnosti vlastních ponorek. Nakonec byla potopena u pobřeží v roce 1922 poté, co už pro ni Američané neměli žádné využití.

Začátkem letošního července americký výzkumník vraků a hledač pokladů Erik Petkovic a jeho kolegové našli vrak SM U-111 pomocí dálkově ovládaného podvodního vozidla ROV v hloubce asi 120 metrů a 65 kilometrů od pobřeží Virginie. „Měli jsme velké štěstí, tohle nikdo z nás nečekal," řekl Petkovic v rozhovoru pro Live Science. „Byli jsme na dně Atlantického oceánu a viděli jsme vrak. Natočili jsme kameru a přímo před námi se objevila strážní věž," dodal s tím, že teprve tehdy zjistili, že právě našli ponorku.

Stačil kousek a byla v propasti

SM U-111 byla jednou z pěti německých ponorek z první světové války, které byly potopeny ve vodách USA , a je poslední, která byla znovu objevena. Všeobecně se mělo za to, že vrak je mnohem hlouběji, dno mělo být kolem 500 metrů hluboko. V daném místě je však voda mnohem mělčí, což výrazně usnadnilo pátrání. „Stačilo, kdyby se nacházela jen kilometr východním směrem a byla by na dně propasti. Už by ji nikdy nikdo nespatřil," řekl Petkovic. Ponorka projde důkladnou rekonstrukcí a zřejmě bude vystavena jako plovoucí muzejní exponát.

