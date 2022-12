Vánoce, koledy, dárky, láska, deprese, sebevraždy: Výsledky výzkumu překvapily i samotné vědce

Proč si právě o Vánocích nechceme připadat osaměle a hledáme třeba i podvědomě společnost dalších lidí, i když v běžném roce zvládáme single život bez větších problémů? Jde samozřejmě o tlak společnosti, o atmosféru, které se nemůžeme vyhnout, pokud nežijeme ve vakuu, o reklamy, všudypřítomná romantická světla, filmy, melodie, večírky… To všechno v lidech, kteří jsou právě sami, vyvolává nejen podle psychologů, ale i podle rozumu každého z nás, pocit, že bychom se měli začlenit do nějaké skupiny, být milováni, sdílet to teplo, které máme doma, když za okny mrzne, s někým blízkým. Jenomže ne každý má to štěstí.

Překvapení i pro vědce

I když jsou Vánoce krásné období v roce, přináší s sebou úskalí pro lidskou psychiku. A právě proto se tímto problémem zabývali také odborníci v mnoha státech, kteří porovnávali počet pacientů, kteří přichází právě v těchto dnech do ordinací psychiatrů a psychologů, aby žádali pomoc se svými potížemi, které jsou nejčastěji označovány jako depresivní stavy. Zjištění ale kupodivu vůbec nenaplnilo očekávání, která u takového výzkumu čekali. Nejen američtí, ale ani britší nebo španělští vědci neodhalili výrazný nárůst návštěv lékařů nebo dokonce hospitalizací pro psychické problémy. To ale neznamená, že je o Vánocích svět v průměrném pořádku. Něco se v ordinacích přece jen děje…

Změny jsou, ale jiné

Zatímco bychom čekali zástupy nešťastníků, které vánoční svátky zastihly v osamění, specializované ordinace mají v této době naopak méně pacientů, než tomu bývá v jiných částech roku. Výzkumný tým ve Velké Británii potvrdil v době kolem Vánoc dokonce i pokles sebepoškozujícího chování žen i mužů, a to až o 60 % oproti “normálu”. A stejné to je i u pokusů o sebevraždy a dokončená tragická rozhodnutí. Kolem Štědrého dne počet takových případů ubývá o desítky procent - a to i podle závěrů výzkumných týmů z různých evropských zemí včetně Dánska, Švýcarska nebo Maďarska. Je tedy zřejmé, že podobné chování prochází celým křesťanským světem. Pak ale přijde další překvapení - počet sebevražd naopak výrazně stoupá na Nový rok, pravděpodobně v souvislosti s očekávanými problémy, které mají přinést další měsíce.

Smrt si ale vybírá svou daň i o Vánocích

I když počet sebevražd a psychických problémů podle výsledků sledovaných skupin lidí o Vánocích spíše klesá, statistiky úmrtí ve větší míře doplňuje smrt zaviněná alkoholem, případně po požití drogy. Tady vědci poukazují na jasnou souvislost s vánočními večírky a následným usednutím za volant, případně dalšími úrazy nebo dokonce otravou.

Vánoce o samotě? Ignorujte je

I když vědci vyvracejí očekávatelné větší množství problémů, které mohou provázet ty z nás, kteří nejsme se svým životem tak docela spokojeni, právě v době Vánoc se může stát, že právě na vás čekají svátky, které jste si rozhodně nepřáli zažít. Pak je podle odborníků jednou z nejlepších možných voleb pokusit se odstřihnout od všeho, co navozuje představu, že jiná než společná varianta Vánoc vlastně ani není možná.

Není nutné plakat u romantických filmů, není třeba chodit do přeplněných obchodů, kde od rána do večera procházejí šťastně se tvářící (mnohdy skutečně jen tvářící se) rodiny, nemusíme dokonce ani poslouchat rady kolegů v práci. Existují knihy, videa, která si můžeme pustit kdykoliv, nakoupit si můžeme i v malé večerce za rohem nebo si nechat nákup dovézt až domů a kolegu taktně upozorníme, že o jeho dobře míněné rady nestojíme. Vánoce jsou jen několik dní (tedy ta jejich část, o kterou tady jde) a ty se dají přečkat i v ústranní všeho shonu a na odiv dávané lásky. Věřte, že v takové situaci nejste rozhodně sami a trápit se víc než v jiné části roku rozhodně nemá smysl.

Zdroj: Clinical neuroscience, National Library of Medicine

