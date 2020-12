Psychiatr Michálek: Antidepresiva mohou mít vedlejší účinky, některá se ale dají používat i během těhotenství

V západních zemích včetně České republiky se zvyšuje trend v užívání antidepresiv. Je to hlavně proto, že více lidí vyhledává odbornou pomoc. Není to ale cesta do pekel? S MUDr. Janem Michálkem z Kliniky ambulantní psychiatrie a psychoterapie Praha a Psychiatrické nemocnice Bohnice jsme si povídali právě na téma užívání antidepresiv.