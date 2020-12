Jóga pomůže překonat vánoční deprese. Spolehlivě nahradí i antidepresiva

Několik nedávno zveřejněných studií ukázalo, že jóga může být užitečná během potlačování příznaků deprese. Zatím se sice nemůže s jistotou uvést, že by to byl jeden ze způsobů léčby. Každopádně blahodárné účinky jsou ověřené. A zvlášť teď před Vánoci se to jistě hodí.