Výstavy betlémů v roce 2022: Adventní čas s trochou umění

Betlém s ústředním motivem narození Ježíše si umí představit snad každý. K vidění jsou Marie, Josef, andělé, apoštolové a Tři králové. K tomu nějaká ta zvířátka a okolí, které znázorňuje život ve vesnici. Konkrétní detaily, použité materiály a umělecké zpracování je však natolik široké, že existují tisíce různých betlémů. Neuvěřitelnou rozmanitost betlémářské práce si nejlépe představíte při návštěvě některé z výstav.

Výstavy betlémů v Praze a okolí

Když se vypravíte do centra Prahy, můžete stihnout klidně i více než jenom jednu výstavu betlémů. Mezi ty tradiční patří například kouzelná výstava v Muzeu u Karlova mostu, kde můžete od 28. 11. do 4. 2. 2023 vidět hlavně tradiční historické betlémy související s oblastí Tridentu, která byla dříve součástí Rakousko-Uherska. Typické jsou pro ně hlavně propracované detaily a časté horské scenérie.

Od 26. 11. do 4. 1. 2023 můžete navštívit tradiční výstavu, kterou pořádá Betlém klub a nese název Betlémy a vánoční tradice u Panny Marie Sněžné. Expozici najdete v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze.

Jedinečný korálkový betlém si zase můžete prohlédnout na výstavě v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích. K vidění jsou i nejrůznější dřevěné betlémy a výstava je otevřená od 24. 12. do 8. 1. 2023.

Originální perníkové jesličky najdete v kostele sv. Matěje v Dejvicích, kde jsou betlémy k prohlédnutí od 24. 12. do 6. 1. 2023.

Stálá expozice betlémů v Třebechovicích doplněná o novinky

Více než 400 různých betlémů znamená opravdu pořádnou sbírku k prohlížení a porovnávání. Třebechovické muzeum betlémů navíc do rozsáhlé expozice přidalo zcela nové kousky, mezi nimiž nechybí dva mechanické a jeden skleněný betlém. Nová výstava betlémů je v Třebechovicích otevřena od 17. 11. až do dalšího roku 5. 11. 2023.

Největší lidový mechanický betlém

Mezi unikáty rozhodně patří i největší lidový mechanický betlém. Je dokonce zapsán v Guinnessově knize rekordů a najdete ho v Muzeu v Jindřichově Hradci. Mezi velké a unikátní betlémy patří i ten, který je k vidění ve Velharticích, protože obsahuje 25 velkých figur a zhruba 40 menších.

Zapojte se do Velké výstavy betlémů 2022

Zaujaly vás betlémy na výstavě a chcete si taky některý vyrobit? Fantazii se meze nekladou a dokonce se můžete zapojit do celostátní akce pro děti a mládež. Jedná se o Velkou výstavu betlémů, kam můžete svůj vytvořený vánoční betlém přihlásit až do 20. prosince. A protože jde o výstavu, musíte své dílo vystavit alespoň za okno nebo ideálně na takové místo, kde betlém uvidí co nejvíce lidí.

