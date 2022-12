Návrhářka Vivienne Westwood zemřela: Stvořila legendární šaty pro Carrie na svatbu s panem Božským

Sex ve městě je americký televizní seriál, který se dočkal několika úspěšných pokračování. Základních šest sérií doplnily dva celovečerní filmy, poté dokonce navazující seriál A jak to bylo dál…, ve kterém si už ale nezahrála promiskuitní Samantha. Spekulace o jejím nepřátelství se Sarah Jessicou Parker, představitelkou Carrie, tak nabraly na intenzitě. Možná to ale Kim Cattrall zase tolik nevadilo. Nedá se říct, že by comeback legendárního seriálu po letech byl úplný propadák, smrt pana Božského ale většinu fanoušků dost nemile zaskočila.

Svatá čtveřice

Seriál přinášel milostné trampoty čtyř dospělých žen žijících na Manhattanu. Spisovatelku Carrie, u které se všichni podivovali, z čeho financuje svůj nákladný život, když má věčně hluboko do kapsy, doplnila z Charlotte, která představovala vše, proti čemu dnešní feministky bojují. Samantha byla z nich asi nejvýraznější postavou, o čem dost vypovídá její legendární výrok při testech na HIV. „Kolik jste měla partnerů?“ „Letos?“ zamyslí se zcela vážně Samantha. Když se zeptala, zda se počítá i anální sex, měli diváci o zábavu postaráno. Tím spíše, když předvedla, že ona rozhodně nemá intimní šuplík, nýbrž intimní almaru.

Právnička Miranda se zase stala symbolem matky samoživitelky, která se snaží zvládat kariéru i s malým synem. Ačkoliv nemá vzhledem ke své profesi hluboko do kapsy, řeší omezený čas se svým dítětem nebo příchod pozdě domů, když už malý spí. Když ona sama usne na stole během pracovní doby, musela se v ní vidět nejedna přepracovaná matka, která má všeho zkrátka občas už plné zuby.

Vivienne Westwood zemřela

Sama Carrie přitom celých šest sérií až zoufale miluje pana Božského, kterého obvykle chce, když on ji zrovna nechce. Přesto si diváci tento hlavní pár zamilovali a přáli jim, aby konečně skončili spolu. To se jim splnilo, John přijel Carrie zachránit do Paříže, když dostala od svého Rusa facku, v prvním celovečerním filmu byla svatba, byť až na podruhé a vypadalo to na šťastný konec. Dokonce jí ve druhém celovečerním filmu Božský odpustil, že se v Abu Dhabi spustila se svým bývalým snoubencem Aidanem.

Celá svatba měla být ale dokonalá a luxusní, tak to tvůrci chtěli. Ačkoliv se k oltáři vůbec nedošlo. Šaty na velkou slávu připravila návrhářka Vivienne Westwood. Ta zemřela 28. prosince 2022. Pracovala až do samého konce. Ačkoliv pro Carrie vytvořila velkou romantiku, ve skutečnosti ji definují spíše pocákané bundy, žiletky, zipy nebo psí obojky. Stojí také za image kapely Sex Pistols.

