Kundosaki po návratu ze Survivoru sbírá síly: Prozradila, s čím bojuje

„Musím říct, že naskočit po totální izolaci hned do akce byl jeden z těch mně vlastních šílenejch nápadů. Tuhle léčbu šokem jsem si s váma všema, s kým jsem včera mluvila nebo si udělala fotku, strašně užila,“ říká nadšeně Klinderová, která se v Survivoru udržela necelý měsíc. Došlo na ni ve dvanáctém díle Survivoru. Do drsné reality show, kde hladověla, by se ale z fleku vrátila.

Kundosaki byla obehrána

V duelu se přitom ocitla už v devátém díle, a to se svou blízkou kamarádkou Bárou Mlejnkovou. „Kmen mě slušně obehrál, tleskám,“ řekla tehdy, když ji ani nenapadlo, že bude napsaná právě ona.

Osudným se jí stal ale duel s Pítrem, známým z reality show Love Island. Ten se ocitl v závěrečném souboji vůbec poprvé, odcházel z něj ale vítězně. A Kundosaki se musela balit domů. Ještě předtím si stihla sice zazpívat se svými soukmenovci, ani to ale na verdiktu nic nezměnilo.

Zpátky za šéfem!

Známá je především jako moderátorka turnajů MMA, ve třináctém a čtrnáctém Oktagonu dokonce bojovala v kleci. Ostrov opouštěla vyhublá na kost. Ačkoliv nechtěla vyčnívat a po Bářině extempore se držela spíše v ústraní, aliance zavelela a nebylo zbytí.

Návrat do reality přitom pro soutěžící nebývá zrovna lehký. Odříznutí od sociálních sítí a zcela jiný životní styl jsou často důvodem, proč se i po návratu obvykle drží stranou společnosti. Podobný problém měla například Nikola Čechová, známá jako Shopaholic Nicol, která přiznala, že se po návratu srovnávala velmi dlouho. Kundosaki ale zřejmě takový problém nemá – už o víkendu dováděla na Oktagonu, kde se potkala se svým šéfíkem – moderátorem Survivoru Ondřejem Novotným. Právě pro něj totiž půvabná žena pracuje. Že by jí ale v soutěži nadržoval, to se říct rozhodně nedá.

Zdroj: TV Nova, Instagram

KAM DÁL: Seriál Jedna rodina stvořil nejotravnější postavu všech dob.