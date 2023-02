Krutá rána pro Gabrielu Gášpárovou: Pítr se v Survivoru sbližuje se svou bývalou láskou Andreou Bezděkovou

Modelku a účastnici Love Island Gabrielu Gášpárovou pozvala – spolu s Laurou Chrebetovou – do pořadu TALK! televize Nova. Tam ji ale čekalo nepříjemné překvapení. Moderátorka jí pustila krátkou ukázku, kde se Petr Havránek tulí k modelce Andree Bezděkové, ačkoliv zpočátku říkal, že vedle ní spát nechce.

Mají slaměné vdovy důvod k žárlivosti?

„Tady na žárlivost není prostor. Musí spolu fungovat a vycházet, i kdyby nechtěli. V Survivoru je sociální hra velkou součástí," mínila ze začátku Gábina, když se jí ptali, zda je v pohodě s tím, že Petr tráví na ostrově čas s Andreou. Laura, která má v Dominikánské republice svého snoubence Martina, přiznala, že jí žárlivost není zrovna cizí a svého muže si ráda střeží sama pro sebe. Ten dorazil na ostrov s Pavlínou Sigmundovou, která se proslavila rolí v hrané reality show Praha – den & noc. „On si nemohl vybrat, s kým tam přišel," přesvědčovala Laura sama sebe, když si uvědomila, že její milý si nejvíce rozumí právě s mladou blondýnkou.

Gábina má ještě o důvod víc k žárlivým myšlenkám. Její Pítr odjel na Survivor s Andreou Bezděkovou, se kterou prý dřív něco měl. „Není žádným tajemstvím, že Pítr s Andreou spolu v minulosti měli nějaký bližší vztah. Je pochopitelné, že možná ty vztahy budou i v tom Survivoru. Ale myslím, že pořád je to pod nějakou hranicí a je to v pohodě," dušovala se Gábina. Jenže ve zmíněném pořadu jí ukázali sestřih scén Pítra a Gábiny, který ukazoval, jak to mezi zmíněnou dvojicí v divočině jiskří. Ačkoliv mladá žena skrývala zklamání, oči ji prozradily.

Gábina doufá, že Petr nepřekročí hranice

„Je to nějaký sestřih, nemůžu z toho poznat, co se tam děje. Pítrovi věřím a doufám, že k ničemu, co přechází hranice, nedojde," řekla. „Snad bude všechno v pohodě. Je to nepříjemné, to by bylo asi každému, ale jak jsme mohli vidět hned na začátku, Pítr vedle ní nechtěl spát. Myslím, že to možná může být ze strany Andrey a Pítr s tím nemůže nic dělat, doufám," uzavřela.

V Survivoru v kmeni Hrdinů dále hraje zmíněný Martin Kulhánek, herec a moderátor Vašek Matějovský, fotbalista Petr Švancara, youtuber Filip Jánoš, zápasnice Kateřina Klinderová, Muž roku Pepa Kůrka, pokerová hráčka Barbora Mlejnková a začínající herečka Pavlína Sigmundová.

V kmeni Rebelů najdeme Ludmilu Puldovou, Tomáše Weimanna, Žanetu Skružnou, Adama Bůžka, Jiřího Hanouska, Johanu Fabišíkovou, Matěje Quitta, Martina Konečného, Barboru Krčálovou a Kristiana Kundratu.

Zdroj: TV Nova, TN.cz, Instagram

