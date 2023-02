Matějovský přiznal, že je od návratu ze Survivoru pod léky: Koleno si zranil při milostných hrátkách

Ve Vaška Matějovského vkládali fanoušky velké naděje, nakonec tomu však osud chtěl jinak. Nebyl to populární herec, kdo by je zklamal, ale jeho koleno! Právě to mu vypovědělo službu natolik, že se musel sbalit a odletět z Dominikánské republiky zpět do Čech. Z pochopitelných důvodů už se do hry nemůže vrátit, a tak teď pečlivě sleduje, kdo z jeho favoritů nakonec uspěje.

Se zraněným kolenem do Survivoru už letěl

V rozhovoru pro Refresher přiznal, že komplikace s kolenem možná mohl tak trochu očekávat. Už dříve si totiž předmětnou část těla zranil, a to při sexu. Že mu to jednou přivodí prohru v Survivoru, to ho tehdy asi ani nenapadlo.

Prozradil také, co na televizních obrazovkách vidět nebylo. Sám Vašek byl většinu času nemocný, také Pítr a Andrea stonali. S ostatními muži v kmeni také Matějovský prý založil masturbační koutek, protože předpokládal, že to bude potřeba. Nakonec neměli soutěžící na uspokojení sebe sama ani pomyšlení. Právě to Vaška překvapilo, doma má prý trochu jiný apetit.

Vaškovi nepřál osud

Kmeny zatím hrají odděleně, sloučení je ale nemine. A právě tehdy se ukáže, kdo dostatečně pracoval na sociální hře. Nešlo to třeba vyřazené Hance Gelnarové, která vypadla v kmeni Rebelů. Ta sama to vnímala po příjezdu jako svou největší slabinu. Vašek měl velkou šanci dostat se daleko, kdyby ho nezradilo zdraví. Od návratu je pod léky, podstoupil také operaci kolene. Nad vodou ho drží přítelkyně Karolína, se kterou začal chodit v době, kdy nabídku v Survivoru přijal. Ačkoliv oba byli z nové příležitosti nadšení, nakonec se Vaškovi moc odletět nechtělo. Soutěžil v Dominikáně 17 dní.

V kmeni Hrdinů stále bojuje Karolína Krézlová, Petr Švancara, Pavlína Sigmundová, Petr Havránek, Andrea Bezděková, Josef Kůrka, Kateřina Klinderová, Martin Kulhánek a Filip Jánoš.

V kmeni Rebelů se snaží uspět Jiří Hanousek, Johana Fabišíková, Matěj Quitt, Adam Bůžek, Tomáš Weimann, Barbora Krčálová, Martin Konečný, Žaneta Skružná a Kristian Kundrata.

Zdroj: TV Nova, Instagram, youtube.com

