Tajemství Andrey Bezděkové: V Survivoru chce napravit svou chybu z minulosti. Gášpárová utekla do zahraničí

Survivor je v plném proudu! Show už opustilo hned několik soutěžících a další budou následovat. Mezi vyřazenými je i Soňa Sedláčková, která se na svém Instagramu nebojí být upřímná a pouští se i do témat, která by ostatní možná nechali raději být. V díle, na který se mohou diváci tento týden těšit, se vyjádřila ke vztahu Andrey a Pítra.

Ten je v posledních dnech lidem dost na očích. Andrea s Pítrem spolu totiž kdysi chodili, vztah ale podle Soni skončil, protože Havránek je model, který hodně cestoval. Zkrátka to prý tak nějak vyšumělo. Teď prý Andrea možná hledá cestu, jak se do jeho přízně vrátit. A náznaky jsou více než evidentní.

Jsou prý jedna ruka, tráví spolu čas. V dílech jsou vidět doteky, které už dávno nejsou letmé. Dvojice, která má společnou historii, zkrátka souzní. Po chuti to ale pochopitelně není Pítrově přítelkyni Gabriele Gášpárové, která se ještě stále tváří, že mu věří. Teď ale odletěla s účastnicí bývalé řady Survivoru Xénii Gregušovou a jejím partnerem do Miami. Chce si kráska vyčistit hlavu? Přežije vztah Pítra a Gábi těžkou zkoušku, kterou je jeho blízkost s Andreou? Pravda je, že v tomto případě to má pohledná brunetka bohužel každý týden na očích.

Pavlína potvrzuje Sonina slova

Blízkost Andrey a Pítra potvrdila také další účastnice Pavlína Sigmundová, která na ostrově ještě stále soutěží. V jednom z dílů řekla, že to vidí zkrátka každý, nikdo to ale neřeší, protože to není jejich věc. Zda dvojici spojí životní dobrodružství, se dozvíme už brzy. Vztahová trojka však není jediné téma, které vyřazená Soňa rozvířila. Na sociálních sítích se už dříve hodně drsně opřela do zhýralého života celebrit.

Na ostrově vládla šikana, tvrdí Soňa

Vůbec největší ohlas (a to i negativního rázu) měl její příspěvek, ve kterém prozradila, že se celebrity na ostrově baví o drogách, steroidech, alkoholu i touze po slávě. Jsou prý prázdní a honí se za čísly. „Měla jsem možnost vidět manipulátora v akci, aroganci, chlad, ego, narcismus, neutralitu i humor. Na ostrově určitý čas vládla šikana,“ řekla. „Andrea a Vašek se mnou nepromluvili skoro vůbec. Sem tam jsem se jemně snažila začít rozhovor. U Vaška to byla čistá nula,“ promluvila o Vašku Matějovském, který nakonec show předčasně ukončil kvůli zdravotnímu stavu. V Praze nakonec musel podstoupit operaci.

„Jedno jsem na ostrově viděla a cítila – touhu být za každou cenu úspěšný, viděný. Touha být celebrita nebo influencer, herec, moderátor s sebou přináší energii, která pohltí vaše ego a ztratíte spojení se svou duší.“ Je nad slunce jasné, že Soňa si prostě nebere servítky. Kdoví, čeho se od vyřazené účastnice ještě dočkáme.

Nové díly může zhlédnout už teď na Voyo, na televizních obrazovkách tento týden klasicky ve středu a ve čtvrtek. A evidentně je na co se těšit!

