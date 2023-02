Vyřazená Soňa ze Survivoru přichystala pomstu: Tvrdí, že celebrity z kmene Hrdinů berou kokain a steroidy

Soňa Sedláčková ještě nechtěla domů. Plakala, prosila, ale nic nepomohlo. Když prohrála s Karolínou v duelu, měla toho zřejmě dost. A tak se rozhodla, že svým spolubojovníkům pořádně vyčiní. A sociální sítě se jí zřejmě zdály jak ideální místo k pořádné pomstě.

Na ostrově vládla v určitý čas šikana, tvrdí

„Pozorovat v tichosti jejich ega byl velký zážitek,“ rozpovídala se na svých sociálních sítích. „Byla jsem šokovaná, když někteří mluvili otevřeně o drogách, kokainu, alkoholu a steroidech,“ nebála se ukázat na chvíle, kdy kamery zřejmě netočí, případně se takové materiály do televize nedávají, aby se nepoškodilo dobré jméno soutěžících. V kmeni Hrdinů soutěží Petr Havránek a Martin Kulhánek z reality show Love Island, pokerová hráčka Barbora Mlejnková, MMA zápasnice Kundosaki, brněnský fotbalista Petr Švancara nebo youtuber Filip Jánoš. Nechybí ani Muž roku 2016 Josef Kůrka, který na ostrově vzpomíná často na svou těhotnou snoubenku Angie.

„Měla jsem možnost vidět manipulátora v akci, aroganci, chlad, ego, narcismus, neutralitu i humor. Na ostrově určitý čas vládla šikana,“ řekla otevřeně a zřejmě narážela na situaci, kterou dámy řešily hned v prvních dílech. Tehdy si právě Karolína stěžovala, že ji ostatní účastníci šikanují, a v Soně našla svou vrbu. Před vyřazováním ji ale Karolína potopila a Soňu to pravděpodobně stálo místo v soutěži. „Andrea a Vašek se mnou nepromluvili skoro vůbec. Sem tam jsem se jemně snažila začít rozhovor. U Vaška to byla čistá nula,“ snažila se ještě shodit Bezděkovou s Matějovským.

Ztratíte spojení se svou duší, mudruje Soňa

Pravdou ale je, že Vašek Matějovský je populární sám o sobě, ať už jako moderátor či herec. A to bez toho, že by se o to sám nějak významně snažil. Lidé si jeho chování v Survivoru chválí a oceňují, že je to pohodář, který nejde do zbytečného konfliktu. Sonino další nařčení se tak zdá být tak trochu výkřikem do tmy: „Jedno jsem na ostrově viděla a cítila – touhu být za každou cenu úspěšný, viděný. Touha být celebrita nebo influencer, herec, moderátor s sebou přináší energii, která pohltí vaše ego a ztratíte spojení se svou duší.“ Zvláštní je, že takové věty vlastně pronáší fitness influencerka. Není i jejím cílem sláva?

Zdá se, že spíše ona sama ztratila své místo v soutěži a nedá jí to spát. Celý její výstup ale působil jako pomsta těm, kteří jí bez mrknutí oka vyřadili a připravili pro ni místo mezi prvními, kdo show opustil. Setrvat tam co nejdéle byl přitom Sonin velký sen.

Zdroj: TV Nova, Instagram

KAM DÁL: Vláda vám lže: Pozdější odchod do důchodu se bude týkat i dnešních padesátníků, říká ekonom.