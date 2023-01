Štěpán Kozub jako novodobý Menšík: Kvůli historkám o Láďovi s ním tchán nemluvil

Člen improvizačního uskupení Tři Tygři je mladý muž, který si dokázal získat srdce České republiky. Řeč je o Štěpánu Kozubovi, který v pouhých 26 letech dokáže pobavit diváky všech generací. Je hlavně hercem, dnes už však také komikem, zpěvákem a režisérem. Od roku 2018 také působí jako umělecký šéf v ostravském Divadle Mír.

Láďa volal Sagvanovi, říká Kozub

Diváci ho začali registrovat ve chvíli, kdy začal chodit do televize a dávat rozhovory. Jeho styl vyprávění byl tak osobitý, že se okamžitě stal miláčkem publika. Jeho tématem byl obvykle hlavně tchán Láďa, kterého moc nešetřil a prásknul na něj v podstatě všechno. Ačkoliv opakuje, že s ním pak dlouho nemluvil a zavolali si snad po půl roce, servítky si Štěpán nebral ani na svých vystoupeních před koncem roku. Prásknul na něj třeba to, že chtěl, aby mu zeťák sehnal číslo na Michaela Schumachera. Na to mu Kozub řekl, že to zřejmě nepůjde, protože to teď asi nezvedne, něco mu do toho prý vletělo. Narážel na úraz, který automobilového závodníka potkal v roce 2013 při lyžování. Od této chvíle je prý upoután na lůžko, jeho stav ale není veřejně známý. Na Sagvana Tofiho si ale Láďa číslo sehnal sám, zavolal mu a zpíval mu do telefonu: „Dávej, ber, dávej, co máš, co můžeš…“

Jestli má Kozub skutečně takového šíleného tchána nebo je to jenom imaginární postava pro vtipné historky, můžeme jen spekulovat. Pravdou ale je, že jeho půvabná manželka Bára Kozubová, dříve Druláková, si od médií drží odstup a po boku svého manžela se veřejně ukazuje jen málo kdy. Štěpán jí ze svých představení vynechává, a ještě snad neřekl historku, která by byla právě o ní. Vyjádřil se jen o jejich seznámení, kdy spolu dvojice chodila na konzervatoř. „Myslel jsem si, že ona je lesba, a ona si o mně myslela, že jsem gay. Tak jsme se nějakou dobu míjeli. Když jsem jí dal jednou pusu na krk, pak si řekla, že jsem asi bisexuální,“ vyprávěl v show 7 pádů Honzy Dědka před několika lety.

Tři Tygři jsou na Youtube oblíbení

Kozub se narodil v Bohumíně, později se přestěhoval s rodiči do městečka Javorník. Hned několik vtipných historek o svém dětství zařadil do svého stand-upu. Maminka ale radost mít asi nebude. Podle jeho slov mu zakázala o ní mluvit, on to ale s úsměvem porušil a několika tisícům lidí sdělil, jak se chová, když si dá demižon vína. Dokonce se nezdráhal přihodit i historku, kdy se přiopilá pomočila u něho v dětském pokojíčku.

Umí ale i serióznější polohu. Má vystudovanou konzervatoř, je výborným zpěvákem, skvělým hercem a když zrovna nevtipkuje, šéfuje divadlu. To vše za zády s jeho tygry, mezi které patří také Albert Čuba, Robin Ferro a Vladimír Polák. Čtveřice spolu působí od roku 2015. Na platformě Youtube mají přes 300 tisíc fanoušků. Jejich představení se skládá z kratších skečů. Téma vybírají obvykle diváci.

Černý humor v O2 areně

Kdo by čekal divocha i ve skutečnosti, ten by se mýlil. Štěpán je v osobním životě spořádaným manželem své Barbory, se kterou má dceru Anežku. Je také držitelem mnoha ocenění, mimo jiné Ceny divadelní kritiky v kategorii Talent rok nebo Ceny za herecký výkon Festivalu nezávislých hororových filmů v Las Vegas. Na jaře měl premiéru také film Tři Tygři ve filmu: Jackpot.

Svým vystoupením v O2 areně se zapsal do dějin. Nalákat tolik diváků na show, kterou podle svých slov ani neměl připravenou, to už chce odvahu. Nikdo před ním si na podobný počin netroufl. Nebál se diváky potěšit historkami z jeho dětství, školních let i prvními pokusy o sblížení s dívkami, které nebyly tak docela podle jeho představ. Korunu tomu nasadila zpěvačka Barbara Kanyzová, která vystoupila se svou Rybí písní. Ta byla o ženských problémech s menstruací. Sklidila ale velký úspěch.

Záznamy z jeho povídání létají celým internetem. Kozub tak požádal své fanoušky, ať nic z představení nesdílí. Zřejmě chystá ještě něco dalšího!

Zdroj: youtube.com, show Štěpána Kozuba Bez urážky!, wikipedia.org, Instagram

