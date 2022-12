Motivační horoskop na rok 2023: Vodnáři se naučí věřit svým snům, Lvi získají perfektní práci

Beran

Tento rok se vám bude opravdu dařit. Ačkoliv začátek nevypadá zrovna slavně, v práci byste mohli získat velmi výhodnou nabídku, nad kterou ani nebude třeba váhat. Posune vás to na cestě za vašimi sny, protože vám to dá finanční injekci, kterou jste potřebovali. Zároveň byste měli uvažovat o změně bydlení, která se naskytne.

Býk

V tomto roce vás čeká hned několik lásek a nových vztahů, na které budete dlouho vzpomínat. Ačkoliv mohou být krátkodobé a nic většího z toho nevznikne, na konci roku by měl přijít konečně ten pravý. Věřte sami sobě, že můžete zvládnout cokoliv si umyslíte. Hvězdy vám přejí.

Blíženci

Práce pro vás bude velkou láskou, přesto bude letos třeba se rozhodnout a některé zakázky opustit. Zoufale vám totiž chybí čas pro rodinu, dny utíkají a vy nemáte ani chvíli na odpočinek. Mohla by vás také čekat daleká cesta, která by pro některé mohla znamenat usídlení se v zahraničí.

Rak

Velké sny vás neopustí ani v novém roce. Potřebujete se už pohnout z místa a uvědomit, si, že život je až příliš krátký na odkládání radosti. Velkou oporou vám v tomto směru bude partner, který má občas pocit, že vám nerozumí, rád se ale nechá nadšením v novém roce strhnout.

Lev

V práci se vám bude opravdu dařit. Nemusíte se bát, že by vám cokoliv hrozilo, naopak. Pokud přijmete v první polovině roku nabídku na vedení velkého projektu, na podzim by mohlo přijít zasloužené povýšení, které vás potěší. Bude totiž za spoustu peněz!

Panna

V novém roce se ukáže, jak nutně vaše rodina potřebuje společný čas. Ačkoliv se každý den potkáváte na prahu dveří, už o sobě skoro ani nic nevíte, a vztahy uvadají. Dovolte si chvíli volna a naplánujte v létě dlouhou společnou dovolenou. Báječně si to užijete!

Váhy

Někdy je třeba pochopit, že váš názor nemusí být vždy správný. Jste přesvědčeni, že se nemýlíte, druzí to ale vidí docela jinak a začínají být pěkně naštvaní. Na začátku roku tak budete muset ukázat, že umíte za některými věcmi zavřít dveře. Na konci roku vás ale naopak čeká láska.

Štír

Nedělejte nic proti svému přesvědčení, mohli byste toho hořce litovat. Vnímejte, co je pro vás opravdu dobré, stůjte si za tím. Splňte si ty nejbláznivější sny a mluvte o tom, co vám skutečně přináší radost. Dovolte si milovat sami sebe natolik, jak milujete své nejbližší. To je váš úkol na nový rok.

Střelec

Váš partner má hlavu plnou nápadů, ale vás to akorát tak znervózňuje. Nejste totiž v pozici, že byste si mohli dovolit každou věc, na kterou pomyslíte. Pokud to ale nevzdáte, už v první polovině roku dostanete obrovskou příležitost k růstu, která bude finančně opravdu příjemná. Ve vztazích se vám bude dařit a některé čeká dokonce žádost o ruku.

Kozoroh

Tento rok vás čeká významná změna zaměstnání, kterou jste si už dlouho přáli, doposud jste k ní ale nenašli odvahu. Budete však v situaci, ve které už nebude na výběr, a tak do toho skočíte rovnýma nohama. Zároveň máte ale šanci seznámit se s někým, kdo pro vás bude velkou zkouškou i darem.

Vodnář

Ačkoliv na začátku roku budete pochybovat, zda si nepřejete až příliš a nemáte hlavu v oblacích, hned v únoru se ukáže, že se vám opravdu daří. Máte šanci rozjet nový byznys, uspořádat svatbu nebo koupit dům. Nebo všechno! Tohle je váš rok, tak se nebojte a běžte do toho.

Ryby

Je třeba se přestat litovat a začít opravdu žít. Mějte radost z maličkostí, dopřejte si, po čem toužíte. Život je krátký na to, abyste pořád doma bědovali nad tím, že se vám nedaří tak jako ostatním. Tento rok máte perfektní šanci, jak dokázat, že se nebojíte.

KAM DÁL: Třetí řada Emily in Paris: Lily Collins geny svého slavného otce nezapře.