Našla jsem si milence, může za to manžel. To ale nebylo nejhorší, pomstila jsem se mu, říká Vlasta (37)

Petr se rozhodl úplně odejít ze svého oboru. Finančnictví a bankovnictví opustil a pustil se do stavebnictví. Založil vlastní firmu a díky ctižádosti, ale i píli a umění "prodat téměř vše" se mu začalo dařit. „Pro náš vztah to byl začátek konce. Věděla jsem, že to bude náročné. Ale vidět manžela jen v noci, když na něj mlaskáte, protože chrápe? To je trochu málo,“ hořce se usmívá paní Vlasta.

Náhoda a spolužák ze střední

Mnohokrát se s manželem snažila promluvit a vysvětlit mu, že jí nevadí být hodně sama, ale že by si měl na rodinu najít alespoň nějaký volný čas. „Vždycky to skončilo slibem, že se bude snažit. Za dva dny bylo zapomenuto a vše se vrátilo do starých kolejí. Snažila jsem se držet, ale sem tam to ze mě muselo ven. Hádali jsme se čím dál tím víc.“

Náhoda tomu chtěla, že po jedné z ošklivých rozepří se šla Vlasta ven vydýchat a potkala spolužáka ze střední školy. „Neviděli jsme se hrozně dlouho. Začali jsme si povídat, protáhlo se to až do rána. Když jsem přišla domů, čekala jsem, že dostanu vynadáno. Nic. Manžel tam nebyl, v poledne mi jen přišla sms zpráva, abych s večeří nečekala, že toho má v práci hodně.“

Kašlal na mě i na syna

Pro Vlastu to byla asi ta poslední kapka. „Řekla jsem si, že takhle žít nechci. Začala jsem se scházet s tím spolužákem, stali se z nás milenci. Chodili jsme do kina, divadla, na večeře. Samozřejmě pouze v době, kdy jsem měla hlídání pro syna. Neskutečně jsem si to užívala. Konečně jsem zase žila.“

Její manžel neměl sebemenší podezření. A pokud ano, nedával to znát. „Stejně by mu to bylo jedno. Žil jen prací, nic víc ho nezajímalo. O mě ani tak nejde, ale proč kašlal i na vlastního syna? To přeci není normální takto vše pro práci obětovat.“

Lepší je být sama

Vlasta tedy udělala něco, na co není úplně hrdá. „Trochu se stydím, ale pomsta byla v té chvíli hodně sladká. Všem jeho známým jsem řekla, co je zač. Nic jsem nepřibarvovala, ale ani jsem si nevymýšlela. Prostě čistá pravda, jak je mu rodina ukradená a tak.“

Asi nikoho nepřekvapí, že se brzy rozvedli. „Nemám teď nikoho. S tím bývalým spolužákem jsme to také skončili, nemělo to budoucnost. Takže se věnuji synovi a jsme oba spokojení. Lepší, než být ve vztahu, který nemá smysl.“

