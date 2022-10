Simona (40): Zničila jsem život podřízené. Pomsta přišla z mé vlastní rodiny, šlo i o intimnosti

Vždycky si šla tvrdě za svým, nedělala kompromisy a neřešila, jestli kvůli jejímu úspěchu někdo ztratí. Když se o někom říká, že "chodí přes mrtvoly", na Simonu to v podstatě sedí. Na druhou stranu se nedá říct, že by škodila nebo za zády pomlouvala. Zkrátka se nebála prosadit na úkor ostatních klidně i za cenu toho, že ten druhý ostrouhá.

Moc pravidel jsme neměli, ale jedno bylo zásadní

Doma ale byla jiná. Klidnější, nechávala rozhodovat manžela, neměla problém se podvolit. „Chtěla jsem mít hlavně klid. Takže když se dělo něco zásadního, řešil to Petr. Já si ostrých loktů užívala dost v práci, ráda jsem mu to přenechávala,“ vzpomíná na to, jak to měli doma nastavené. A fungovalo to skvěle.

Moc pravidel neměli. „Jedno z nich však bylo, že si nebudeme lhát, ať jde o cokoli a i kdyby to mělo toho druhého bolet. Za to jsme si řekli, že budeme vždy hledat pochopení a pokusíme se partnera chápat. Až do toho osudného dne to vždycky vyšlo.“

Zničila život nové kolegyni

Přitom na první pohled nešlo o nic až tak závažného. „Přišla jsem domů vytočená a měla potřebu manželovi říct, co se dělo. Což bylo ok, nic mimořádného. Ale tentokrát jsem zašla do detailů, které slyšet nemusel. Vlastně jsem mu zcela jasně popsala, jak jsem zničila život jedné mladé holce. Myslím tím profesní,“ tvrdí Simona.

Šlo o to, že její nová podřízená neustála tlak a zhroutila se. A Simona místo toho, aby ji podržela, ji před hlavním manažerem společnosti totálně znemožnila. „Byla slabá, neměla tam co dělat. Ta holka prostě měla na práci někde ve skladu, ale nemohla rozhodovat o naší budoucnosti.“

Fotky i detaily z intimního života

Petr se hrozně rozčílil. „Začal mi to vyčítat. Křičel na mě, že jsem zlá a bezcitná mrcha a tak dále. Jo, asi jsem byla. Ale nikdy mu to nevadilo. A už vůbec mu nevadilo, že jsem domů nosila přes sto tisíc měsíčně. Tentokrát se asi sešlo více věcí najednou. Práskl dveřmi a odešel. A hned další den jsem se dozvěděla, co mi udělal.“

Simony dnes už exmanžel poslal do její práce hromadný mail. V několika větách ji vylíčil jako "příšernou ženskou", přidal její nahé fotky a detaily z intimního života. „Když jsem přišla do práce a viděla to, propadla jsem se hanbou. Pomstil se mi hrozně moc. Nevím, proč to udělal. Od té doby jsme se viděli jen u rozvodu, nemluvíme spolu.“

(v příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační)

