Úžasná proměna: Žena (22) zhubla desítky kilo a vypadá skvěle. Nikdo nechápe, co dnes dělá

Komentáře, které ji provázely střední školou, si za rámeček určitě nedá. Pro Daily Star přiznala, že se kvůli tomu nenáviděla, vyhýbala se kontaktu s dalšími lidmi nebo třeba společnému focení. Jedna ze spolužaček její břicho přirovnala k cheeseburgeru. Po letech zneužívání a šikany se však Chantelle pustila do neuvěřitelné proměny, která jí změnila život.

Shodila pět velikostí

Vše začalo loni po oslavě jejích narozenin. Právě tam se rozhodla, že se sebou musí něco udělat. Od té doby poradkyně zákaznického servisu na částečný úvazek shodila pět velikostí a tvrdí, že do minulosti už se nikdy nechce vracet.

„Kdykoli mě někdo viděl, křičel na mě "ahoj, kmene stromu" a narážel tím na přezdívku, která se se mnou táhla. Moc to bolelo. Dnes jsou však nohy jednou z mých největších předností,“ usmívá se Sorec.

Pusťte se do toho také

Kdyby jí někdo před rokem řekl, že bude mít brigádu jako cvičitelka fitness, asi by se mu hodně vysmála. Nebo by to brala jako další potupnou urážku a rozbrečela by se. Její proměna je opravdu obrovská, sama přiznává, že i její vzdálení příbuzní, kteří ji několik měsíců neviděli, měli problém ji poznat.

„Věřila jsem, že se změnit dokážu. Proto to vyšlo. Chci pomoci ostatním, aby se nebáli a pustili se do toho také. Věřte sami sobě, svým schopnostem. Neřiďte se urážkami druhých. Všichni jsme jedineční,“ dodává Chantelle.

Zdroj: Daily Star

