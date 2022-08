Smrt princezny Diany: Ex-bodyguard odhalil možnou příčinu nehody

Před necelými 25 lety, 31. srpna 1997, zemřela princezna Diana v pařížském tunelu. V osudový moment ji doprovázel její společník Dodi Fayed a podnapilý řidič limuzíny Henri Paul. Bývalý bodyguard princezny Diany si ale myslí, že opilost řidiče nebyla jediným faktorem, který zapříčinil nehodu limuzíny.

Lee Sansum, přezdívaný "Rambo," jehož úkolem bylo princeznu chránit, se totiž domnívá, že na místě nehody byli přítomní britští špioni, kteří její výsost sledovali. Podle Sansuma se mělo údajně jednat o agenty proslulé organizace MI6.

„Diana byla pod dohledem kvůli svému vlastnímu bezpečí, ale také proto, aby se vždy vědělo, kde přesně se nachází, to byla otázka národní bezpečnosti,“ prozradil Lee Sansum pro Daily Star.

„Je možné, že byly bezpečnostní služby přítomné přímo v tunelu, a to na vysoce výkonných motorkách, které nebyly nikdy nalezeny,“ pokračoval.

„Myslím si, že tam byli, ale někdo se rozhodl, že se to veřejnost nesmí dozvědět,“ uvedl bývalý voják. Dále ale také zdůraznil, že si nemyslí, že by agenti britské MI6 zosnovali vraždu princezny, jak někteří tvrdí.

Svědci nehody kdysi uvedli, že těsně před nehodou viděli osoby na motorkách blízko auta její výsosti. Jezdci na těchto strojích a ani stroje samotné ale nebyli nikdy nalezeni, a to podle bývalého bodyguarda princezny není náhoda.

„Kdyby se vědělo, že agenti MI6 byli v kritickém okamžiku hned vedle mercedesu, tak by je spousta lidí obvinila a byl by z toho obrovský skandál. Ani trochu ale nevěřím tomu, že by nehodu způsobili vědomě, je ale možné, že řidiče omylem donutili k úhybnému manévru, který vedl k osudovému neštěstí,“ dodal.

Zdroj: Daily Star

