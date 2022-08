Pacient si myslel, že má "pivní břicho", bylo to ale něco mnohem horšího

U Američana, který se domníval, že má pod kůží na břiše uložen tuk, se nakonec ukázalo, že trpí vzácnou formou rakoviny zvanou liposarcinom. Tento druh rakoviny napadá tukovou tkáň v těle a ročně jí onemocní desetitisíce lidí.

Nádory v tomto případě vznikají a rostou v měkkých tělesných tkáních, mezi které patří tuk, ale i svaly, vazy, šlachy a další. Muž měl takzvaně štěstí v neštěstí, na to, že trpí vzácnou formou rakoviny, totiž přišel úplnou náhodou.

Pacient, kterému je 49 let, se totiž dostal do nemocnice poté, co havaroval při jízdě na mopedu. V lékařském zařízení poté prošel rutinními testy, kterým doktoři účastníky dopravních nehod běžně podrobují. V rámci kontroly, jestli neutrpěl nějaká vnitřní zranění, lékaři zjistili, že muži roste v břiše obrovský nádor, o kterém se domníval, že je pouhým "pivním břichem".

Nádor v břiše nic netušícího muže dorostl do neuvěřitelného rozměru 40x40 cm, zasahoval od vrchní části břicha až k pánvi pacienta. Nádor byl podle odborníků dokonce tak ohromný, že začínal vytlačovat ostatní orgány, muž na sobě ale údajně nepozoroval téměř žádné symptomy.

Šokovaný milovník zlatavého moku lékařům prozradil, že jediným příznakem rostoucího nádoru byl "neustále se zvětšující obvod jeho břicha", ten ale přisuzoval jeho pravidelné konzumaci alkoholických nápojů.

Nakonec lékaři z útrob muže nádor, který vážil neuvěřitelných 8 kilo, vyoperovali a potvrdili, že zbytek jeho těla nijak nepoškodil.

Zdroj: Express

