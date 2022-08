Dívka zažila horor "To" na vlastní kůži. Klaunům už se nikdy nezasměje

Uživatelka sociální sítě TikTok, která na sociální síti své pravé jméno neprozradila, se svěřila s původem desítky centimetrů dlouhé jizvy, kterou má na zádech.

Kdo by hádal, že šlo o nehodu na kole nebo v autě, by byl na omylu. Realita je totiž ještě mnohem děsivější. To, co dívka prožila, se totiž podobalo spíše hororu od Stephena Kinga než reálnému životu.

Mladou dívku totiž v roce 2016 napadl klaun. Ve videu, které zveřejnila, bylo vidět, jak si otočená zády ke kameře začíná vyhrnovat tričko, aby ukázala dlouhou jizvu, která jí lemuje páteř. Přes snímek zachycující obrovskou jizvu na zádech napsala: „Co se ti stalo?“, aby zdůraznila, že se jí na původ zranění ptá obrovské množství lidí.

Hned poté se video změnilo na záběr osoby oblečené v kostýmu klauna. Údajně se jednalo o záběr muže, který dívku před několika lety napadl.

V roce 2016 policie v USA, kde dívka pobývá, obdržela hned několik stížností na mladíky, kteří byli oblečení jako klauni a terorizovali americká města. Někteří se jen snažili vyděsit své sousedy, jiní ale byli opravdu nebezpeční a dokonce i ozbrojení. To byl mimo jiné i případ násilníka, který napadl autorku videa s nožem v ruce.

Policie se domnívá, že trend mladistvých vtipálků a násilníků, kteří v klauních kostýmech děsili a napadali nic netušící osoby, se objevil kvůli hororové knize Stephena Kinga To. Hlavním "hrdinou" knihy je totiž děsivý klaun, který číhá na své oběti.

