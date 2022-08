Cestovatel časem varoval před koncem roku 2022

Jeden z uživatelů sociální sítě TikTok o sobě tvrdí, že cestoval do budoucnosti, konkrétně do roku 2906, a vrátil se, aby všechny varoval před tím, co nás podle něj čeká v příštích měsících.

Údajně se objeví nová infekční choroba, která se bude šířit mezi prasaty a promění je v zombie. K tomu by podle příspěvku, který cestovatel časem zveřejnil, mělo dojít už v říjnu letošního roku.

Dne 8. října 2022 údajně z experimentální laboratoře uteče jedno prase nakažené virem a ten se okamžitě začne šířit. To ale zdaleka není vše. V listopadu letošního roku nás totiž podle příspěvku údajného cestovatele časem čeká odhalení toho, že jsme již dávno v kontaktu s bytostmi z vesmíru.

Dne 1 listopadu se podle příspěvku dostanou na veřejnost tajné dokumenty pojednávající o tom, že mimozemšťané už na Zemi přistáli kdysi dávno, ale autority se to pokoušely zatajit. Některé sledující varování pořádně vyděsilo, jiné spíše pobavilo.

„Dne 8. října? Hned si to jdu zapsat do kalendáře!“ okomentoval příspěvek sarkasticky jeden z uživatelů.

Tento příspěvek totiž nebyl jediným varováním, které na svém profilu údajný cestovatel časem zveřejnil. V minulosti totiž varoval před několika událostmi, které se nakonec nevyplnily.

Zdroj: Daily Star

