Pozor na jídlo v letadle: Dívka se svěřila s tím, co našla na talíři

Mladá žena, která zažila asi ten nejhorší oběd ve svém životě, byla jednou z letušek na letu společnosti SunExpress z letiště v turecké Ankaře do německého Dusseldorfu. K děsivé události došlo minulý čtvrtek 21. července.

Letuška si nejdříve, bez přílišného zkoumání toho, co má na talíři z pokrmu, který jí byl naservírovaný, ochutnala několik soust. Poté ale zjistila, že jí vedle jídla na talíři leží i setnutá hadí hlava. Dívka vše okamžitě natočila, aby mohla záběry použít jako důkazný materiál.

Svůj objev si totiž nenechala pro sebe a momentálně probíhá vyšetřování, které má za cíl zjistit, jak se kus hada dostal až na talíř letušky.

Údajně to ale není první podobná stížnost. Zaměstnanci společnosti, kterou vlastní Lufthansa a Turecké aerolinky, si totiž stěžovaly na jejich pokrmy, ve kterých bylo něco, co by tam rozhodně být nemělo, i v minulosti.

V minulosti se v jídle určeném pro letušky objevili mimo jiné i šneci. Společnost SunExpress se prostřednictvím tiskové mluvčí k situaci vyjádřila následovně: „Je naší nejvyšší prioritou, aby naši zaměstnanci i naši hosté měli bezpečný a pohodlný zážitek z letu, proto usilujeme o to, aby služby, které v našich letadlech poskytujeme, byly té nejvyšší kvality. Obvinění v tisku týkající se stravování během letu jsou naprosto nepřijatelná. Na toto téma již bylo zahájeno podrobné vyšetřování.“

Společnost nyní pomocí probíhajícího vyšetřování zjišťuje, jakým způsobem se hlava hada v jídle objevila. Do té doby stáhla z nabídky pokrm, ve kterém se část živočicha objevila.

Zdroj: Daily Star

