Opilecký kult: Lidé se v něm cíleně zpijí do němoty. Chtějí to, co my všichni

V Thajsku se objevil velmi netradiční kult, jeho vůdce totiž členy uskupení motivuje k opíjení se "pod obraz." Vybrat si mohou mezi pivem a whisky.

Kult se údajně objevil v provincii Maha Sarakham v Thajsku a na sociálních sítích se proslavil poté, co se k této podivné sektě připojila jedna z uživatelek sociální sítě TikTok. Ta totiž na svůj online profil sdílela své zkušenosti z velmi netradičních rituálů, které v komunitě probíhají.

Lídr komunity Phra Ajarn Kampee totiž nově příchozí na videu vybízel k tomu, aby se pořádně opili. Popíjení alkoholických nápojů bylo součástí ceremonie, která měla novým členům přinést bohatství. Na videu bylo možné vidět, jak seděli na zemi oděni v bílém, na hlavě měli červený šátek uvázaný "na piráta" a poctivě popíjeli.

„Připojte se k nám, pokud chcete zbohatnout,“ napsala žena k příspěvku na sociální síti. Žena na svém profilu dokonce prozradila i to, že popíjení různých druhů alkoholických nápojů během rituálu vám údajně může přinést různé druhy bohatství. Kultisté tak chtějí to, co my všichni - být za vodou.

Pokud se tedy chcete topit ve zlatě, měli byste pít pivo, pokud prostě jen chcete být za vodou, můžete pít rýžovou whisky. Údajně ale nezáleží jen na druhu zkonzumovaného alkoholu, ale i na jeho množství. „Čím více toho vypijete, tím více toho dostanete,“ prozradila.

"Opilecký kult" se nyní díky videu, které zobrazuje, jak jeho členi popíjejí v bílých róbách díky sociálním sítím, získal na popularitě a přihlásilo se do něj neuvěřitelné množství namotivovaných nováčků. Kdo by nechtěl zvýšit své šance na zbohatnutí pitím piva?

V současné době se nováčči musí do komunity hlásit s velkým předstihem, volná místa pro účast na rituálech se totiž rychle plní. Vůdce kultu ale oznámil, že ne všichni, kteří se na ceremonii opijí budou v bohoucnu bohatí. Dokonce i po vypití několika lahví piva, nebo sklenic whisky totiž musí pro to, aby byli bohatí také pracovat. To řadu členů zklamalo.

Zdroj: Daily Star

KAM DÁL: Muž přišel s originálním způsobem, jak se ve vedru ochladit. Sousedy ale moc nepotěšil.