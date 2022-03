Největší had světa dokázal posvačit krokodýla. Ze způsobu jeho lovu jde mráz po zádech

Titanoboa vypadal jako hroznýš, akorát byl mnohem větší. Před 55 miliony let obýval pralesy Jižní Ameriky, přesněji trávil většinu času ve vodě, protože vážil více než tunu, takže voda pro něj byla přirozené prostředí. Tam také potkával pravěké krokodýly, se kterými si podle vědců byl schopen v pohodě poradit a nejspíše je pojídal zaživa. Ostatně jeho tlama měla 70 centimetrů a jak už to u hadů bývá, dokázala se otevřít do neuvěřitelného úhlu. Spořádat krokodýla tak nebyl pro tohohle macka žádný problém.

Hrůzostrašný král pravěké džungle

Samotný nález ostatků obřího škrtiče byl nejprve provázen nedůvěrou a hlavně neochotou uvěřit, že něco takového mohlo vůbec existovat. Když v roce 2007 paleontologové našli v oblasti severní Kolumbie (konkrétně na nalezišti Cerrejón) obratle velkého krokodýla, nebylo to nikomu příliš divné. V Cerrejónu bylo nalezeno velké množství různých koster různých tvorů včetně obřích želv, byl to doslova zlatý důl na kosterní pozůstatky.

Ovšem rychle se ukázalo, že takové obratle žádný tehdy žijící krokodýl neměl. Podle všeho se muselo jednat o hada, ale žádný takto velký had nebyl nikdy objeven. Bylo to, jako by někdo našel metrovou lebku myši a řekl, že to je myš. Šokovaní vědci samozřejmě nejprve nechtěli svému nálezu sami uvěřit, ale nakonec se ukázalo, že tamní prales měl před miliony let jednoho vládce – titanobou. Musely se kvůli tomu zrevidovat některé sbírky v muzeích po celém světě, protože některé obratle byly vystavovány jako kosti pravěkých krokodýlů.

Titanoboa lovil ve vodě, na souši byl totiž pomalý. Kromě již zmiňovaných krokodýlů si pochutnával na velkých želvách a rybách. Jak to u hadů bývá, stačil mu jeden povedený úlovek za rok. Pokud například přemohl a sežral krokodýla, mohl pak rok odpočívat a nejíst nic. Kořist zabíjel tak, jako to dělají všichni škrtiči – ovinul se co nejrychleji kolem těla oběti a udusil ji nebo polámal kosti v těle. Představa, že vám tunové monstrum láme tělo, je pěkně děsivá, tedy pokud jste pravěký krokodýl.

Titanoboa vystřídala na pomyslném stupni vítězů pro největšího hada dlouho úřadujícího egyptského šampiona Ginganthopise, což bylo desetimetrové monstrum živící se slony.

Zdroj: allthatsinteresting.com

