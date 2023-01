Seriál ZOO: Sid si k sobě nastěhuje Filipa, Robert si Elišku nepamatuje. Novým ředitelem je Albert

Začne to dobrým úmyslem. Sid, kterou hraje skvěle Michaela Pecháčková, to s každým myslí dobře. Proto nabídne Filipovi, novému fotografovi, kterého ztvárnil Tomáš Klus, aby bydlel u ní. Když ale zavolá Haďák, aby připomněl své milé, jak moc ji miluje, na kameře uvidí kytaru. Zeptá se jí, zda začala hrát a problém bude na světě.

Malá Stázka bude u Roklů hlavní téma

Ačkoliv bude mít Sid perfektní šanci přiznat pravdu, neudělá to. Mohla klidně říct, že kytara je Filipa, neměl kde spát a ona mu nabídla pomoc. Adam by nebyl nadšený, možná by i trochu žárlil, ale zřejmě by kvůli tomu žádnou hádku nevyvolal. Sid ale zalže… A z toho kouká pořádný malér!

Lepší náladu nebude mít ani Karel Rokl, kterého dohnala minulost. Jeho maličká dcera Stázka, která má matku ve vězení, naruší jindy pevné manželství paní ředitelky. Vypadá to, že si Karel za svou milenku vybral jejich společnou kamarádku. Marie bude pátrat po podrobnostech a ke Karlovi se otočí zády. Požádá ho, aby se odstěhoval.

Nový ředitel v ZOO

Tes bude pokračovat ve svém záměru hrát dvě sestry najednou a riskuje Vojty důvěru. Vůbec nejtěžší zkouška ale čeká Elišku. Robert Kajnar se probudí, po Elišce se ale ptát nebude. Naopak v domnění, že je stále ženatý, si vyžádá svou exmanželku. A té se to bude náramně hodit.

Charlie ale ukáže kousek svého dobra a přichystá lest na starostu. Nelíbí se mu, že se snaží okrádat staré a nevinné lidi. Ale starosta, ten řekne své hlavní slovo teprve teď. Odvolá Roklovou z funkce ředitelky ZOO a do funkce ustanoví Alberta. Ten tak konečně dosáhl přesně toho, čeho chtěl. A to si Roklová myslela, že ve starostovi má oporu a spojence. Když ale projekt nové zoo v Polsku nevyšel, je vše jinak.

