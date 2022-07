Zemřela Ivana Trump, rodačka z Československa a exmanželka Donalda Trumpa. Stihla se čtyřikrát vdát, jednou účelně

Ivana Trump, rozená Zelníčková, pocházela z Gottwaldova, dnešního Zlína. Její otec byl známý zlínský architekt Miloš Zelníček. Ivana byla nejen modelkou, ale také lyžařkou a podnikatelkou. Její jmění se odhaduje na miliardy dolarů. Sportovně nadaná byla už od dětství, dokonce vystudovala obor na Fakultě tělesné výchovy Univerzity Karlovy a reprezentovala naši republiku ve sjezdovém lyžování.

Randila s bratrem Ladislava Štaidla

Díky své štíhlé postavě a půvabu se stihla stát také úspěšnou modelkou, kterou muži obletovali jedna báseň. Jejím partnerem a krátkým románkem se tehdy stal proutník Jiří Štaidl, bratr Ladislava Štaidla, blízký spolupracovník Karla Gotta a skladatele Karla Svobody. Ten zemřel v roce 1973 v pouhých 30 letech při dopravní nehodě v Říčanech. Jiří Štaidl randil také (možná dokonce ve stejný čas) s krasobruslařkou Hankou Maškovou. Zkrátka, taková 60. a 70. léta zlaté mládeže.

Hanka ale v roce 1972 přišla o život při autonehodě ve Francii a o rok později zahynul i Štaidl. Ivana, zdrcena smrtí přítele, už cítila, že je jí Československo malé a dala mu vale.

Luxusní život americké smetánky

Donalda Trumpa, 45. prezidenta Spojených států a podnikatele, si vzala v roce 1977, nebyl to ale její první manžel. Tím byl rakouský lyžar Alfred Winkelmeier. Nijak se neměla tajit tím, že jde o ryze účelové partnerství, aby získala rakouský pas a mohla konečně vycestovat pryč. Po dvou letech se manželé rozešli a Ivana skutečně odcestovala do Kanady.

Donald Trump ji stál jako manžel po boku vůbec nejdéle, vdát se ale stihla celkem dokonce čtyřikrát. Bývalý americký prezident ji přivedl ke skutečné americké smetánce, kde život v luxusu byl obyčejný standard. Seznámení s ním bylo přitom dílem náhody. Donalda potkala na montrealské olympiádě v roce 1976 a natolik ho okouzlila, že do roka byla svatba. Už tehdy byl Trump pohledný byznysmen z Wall Street. Ivana mu také později porodila tři děti. Nejstaršího Donalda Jr., Ivanku a Erica.

Hoteliérka roku, žádná ozdobička

Role manželky se ale Ivaně rychle omrzela a už o pár let později se podílela na několika manželových podnikatelských aktivitách. V roce 1987 byla americkou hotelovou asociací dokonce zvolena Hoteliérkou roku. Rozhodně to tak nebyla manželka na ozdobu, což ostatně ukázala o pár let později, kdy sice opustila Donalda kvůli nevěře, úspěšnou byznysmenkou ale zůstala.

Jen u hotelů ale neskončila. Podnikala se šperky, v kosmetickém průmyslu nebo také v oboru bytového designu a módních doplňků. Napsala knihu pro rozvedené ženy, která se jmenuje Sama na lásku, a která byla dokonce zfilmovaná.

Stopám času odolávala s pomocí plastických chirurgů. Její pýchou a radostí byly její tři děti, jak napsal její bývalý manžel Donald Trump. Podle zpráv v médiích se jí mělo zastavit srdce v bytě na Manhattanu. Přivolaní záchranáři jí už nedokázali pomoct.

Zdroj: iRozhlas.cz, abcnews.go.com, wikipedia.org, fdb.cz

KAM DÁL: Souboj sexy herců ze seriálu ZOO: U kterého mají fanynky šanci a kdo už svou životní lásku našel