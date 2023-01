Slavný herec obepisuje na Instagramu mladé ženy: Petra vypráví, jak se stala terčem šmejdů

„Byla jsem hlavně zvědavá,“ vysvětluje, proč si s dotyčným začala dopisovat i přesto, že znala případy žen, které své úspory, ale i zpronevěřené peníze naposílaly svým virtuálním romantickým ctitelům skrývajícím se za profily movitých sympaťáků. Viděla dokument o podvodnících Tinder Swindler i seriál Neuvěřitelná Anna...

Proč myslíte, že se Sam Heughan ozval právě vám?

Seriál Cizinka, ve kterém hraje hlavního hrdinu Jamie Frasera, jsem objevila teprve nedávno, ačkoliv není nový. První díly se promítaly v roce 2014 a dnes se natáčí již sedmá série. Moc se mi líbil a hledala jsem si o něm víc informací na internetu a na sociálních sítích. Párkrát jsem v té souvislosti přidala palec nahoru, že se mi to líbí. A pak mi přišla zpráva od samotného Sama Heughana.

Věřila jste, že je to opravdu ten herec?

Přiznávám, že mě to na chvíli potěšilo, ale hned vzápětí mi došlo, že jde pravděpodobně o falešný účet. O to víc mě však začalo zajímat, jak bude falešný herec postupovat dál a co a jakým způsobem po mně bude chtít.

A chtěl něco?

Napřed jen psal, co dělá, že jde natáčet s týmem, zajímal se o to, co já dělám... Nic nechtěl, nic nepotřeboval. Naopak já se dožadovala důkazu, že je to opravdu on, pravý Sam.

Podal důkaz?

Obratem odpověděl, že mi zavolá, a já byla samozřejmě pro. Na obrazovce se mi opravdu na pár vteřin zjevil Sam Heughan. Sice bez zvuku, ale bezpochyby to byl on. Hned mi pak psal, že mu vypadlo spojení a že zavolá znovu, ale další spojení už se nepodařilo. I když video vypadalo reálně, bylo mi jasné, že jde nahrané podvodníky. Po tomto pokusu o hovor přišla první žádost o peníze.

Jak žádost zdůvodnil?

Že by ho potěšilo, kdybych mu na jeho charitu poslala 1 500 dolarů. Vím, že Sam Heughan má svůj charitativní projekt s názvem My Peak Challenge (MPC), takže na nějakou bezejmennou charitu jsem reagovala s velkými pochybnostmi. Ale i přesto na mě tlačil, ať pošlu peníze, že prý tím dokážu, že jsem opravdová fanynka.

Kam jste měla peníze poslat?

Ačkoliv jsem se ho ptala na to, kam peníze jdou a komu pomůžou, odpověděl, že v první řadě mám poslat e-mail na adresu charityorganizationhomeof@gmail.com, abych věděla, kam přesně je mám poslat.

Ze zmíněného mailu mi přišlo jen lakonické sdělení, že peníze půjdou na pomoc chudým sirotkům bez uvedení konkrétní nadace, charity, země, webových stránek… A místo podpisu jen „Charity manager“. Napsala jsem mu, že na charitu nic nepošlu, že podporuji charitativní organizace a projekty v ČR a investovala jsem do jeho projektu MPC. Psal, že mám smazat všechny své sociální sítě a nic o něm nevyhledávat, že všechno jsou lži. Jistě věděl proč…

Co udělal podvodník dál, když mu u vás tahle strategie selhala?

Asi den byl naštvaný a pak mi začal psát, jak jsem jeho spřízněná duše a posílá mi úsměv. Opravdu přišla fotka Sama Heughena, který se usmíval z nějakého pokoje. Fotku jsem dokonce nevygooglila, dost možná ještě nikde nebyla zveřejněna.

Co si od zaslání fotky sliboval?

Ptal se, jestli je blízko mého domova obchod, kde bych mu koupila paysafe card nebo Apple gift card, že chce mít ode mě dárek... Napsala jsem mu, že je všude zavřeno a s nadhledem jsem sledovala jeho urputnost, s níž ze mě chtěl jakkoliv vymámit peníze. Když nepochodil ani s dárkovou kartou, chtěl, abych mu poslal peníze na kurýra, že on pošle dárek mně, protože cítí, že jsme spřízněné duše a chce si mě vzít.

Na to jsem mu odpověděla, že o mně nic neví a nechápu, jak to vůbec může napsat. Začal mi slibovat manželství, dovolenou na Tahiti, psal o výhodném byznysu a nabízel mi účast. Zeptal se, zda mám nějaký majetek, a navrhl, abych ho zastavila a přes jeho nový projekt investovala do bitcoinu.

Co byste z toho měla?

Říkal, že chce, abych byla jeho ženou a abych se měla stejně skvěle jako on… I tenhle návrh jsem s díky odmítla a po měsíci hry na důvěřivou a naivní Petru jsem mu napsala pravdu. Že mu vlastně celou dobu nevěřím. Odepsal, že jsem příšerná osoba a šlapu si po štěstí. A když jsem zareagovala jen OK, už se pak nikdy neozval.

Zkusila jste kontaktovat skutečného Sama Heughana?

Na Instagramu mě v průběhu měsíce kontaktovalo asi pět dalších „rozhodně pravých a oficiálních“ Samů Heughenů, dokonce včetně jeho údajné manažerky. Napsala mi i jedna starší paní, že mě chce varovat před falešnými profily, které se snaží vytáhnout z lidí peníze, a že je Samova kamarádka. Dokonce si mě chvíli prověřovala několika otázkami a pak napsala, že mi dá Samovo číslo na WhatsApp.

Napsala jste mu?

Poslala jsem mu na to číslo dotaz, zda tyhle podvody neubližují jeho popularitě. Odpověděl, že mu to láme srdce a že příležitostně on i jeho tým veřejnost a jeho fanoušky varují před nebezpečnými podvodníky, a ujišťoval, že on by je nikdy nežádal o peníze.

Věříte, že tohle byl pravý Heughan?

Ani tohle číslo mu nepatřilo. Za pár dní bylo označeno jako firemní a pak úplně smazáno. Napsala jsem ještě vydavateli Heughanovy autobiografie a dostala jsem e-mail na PR manažery, kteří mi samozřejmě neodpověděli.

Proč jste s podvodníky vlastně ztrácela čas?

Chtěla jsem poodkrýt jejich praktiky a varovat ostatní, aby si na ně dávali pozor. A snad to i k něčemu bylo, protože jakmile jsem napsala jeho manažerům, objevilo se na hercově oficiálním instagramovém profilu varování před podvodníky a ujištění, že přes sociální sítě ani přes zprávy by herec nikdy o peníze nežádal, viz printscreen v galerii.

