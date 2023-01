Peníze od Kellnerova pitbula: Středulova prezidentská kampaň pohledem experta

První kolo prezidentské volby se koná 13. a 14. ledna. Josef Středula už tak neměl příliš času, aby udělal něco s tím, že ho průzkumy řadily mezi poražené kandidáty. Pomoci možná mohly peníze a "drtivá" kampaň v závěru. Vždyť například na konci loňského roku dostal Středula dle svého transparentního účtu pět milionů korun od Richarda Benýška, někdejšího "zlého muže" Petra Kellnera.

Byl to překvapivý krok, bývalý "pitbul" úspěšného podnikatele je totiž dlouholetým členem olomoucké ODS. Podle Hospodářských novin je Benýšek známý provokatér. Transparency International každopádně tvrdí, že rodák z Opavy měl spolu s Danuší Nerudovou a Jaroslavem Baštou nejprůhlednější vedení kampaně.

Prezidentský kandidát jako žádný jiný

Po vyhodnocení všech pro a proti však Středula dospěl k názoru, že první kolo pro něj nebude úspěšné a odstoupil. Přesto, že se dle svých slov cítil jako silný kandidát. „Pokud bych se tak necítil, do voleb nejdu. Třicet let hájím zájmy lidí a mám program, kterým se nemůže pochlubit žádný jiný z kandidátů,“ řekl tento velký milovník opery pro Čtidoma.cz.

Také Středulu si vzal "do péče" odborník na komunikační dovednosti Petr Vojnar. Ten pro náš web postupně hodnotí všechny prezidentské kandidáty. Hodnocená kritéria jsou vždy stejná (první dojem, postoj/gesta, mimika, oční kontakt, vitalita, reakce/pohotovost, rétorika, celkové působení). „Působí sebevědomě, jako prezident by reprezentoval důstojně,“ říká expert.

První dojem

Josef Středula vystupuje klidně, sympaticky, inteligentně. Na první dojem působí jako silná osobnost, vzdělaně, odborně, s širokým rozhledem. Obléká se slušně, vkusně, slušivě.

Postoj a gesta

Postoj má vždy pevný, zdravý, gesta minimalistická, vždy úměrná a jasná k obsahu řeči.

Oční kontakt a mimika

V debatách udržuje kontakt dostatečně, působí přímě, pravdivě, sebevědomě a důvěryhodně. Mimika je taktéž klidná, pokud se usmívá, úsměv má upřímný a sympatický.

Reakce a pohotovost

Na otázky reaguje okamžitě, mluví plynule, odborně, kontinuálně a po smyslu. Při vystoupeních či debatách je soustředěný, klidný, "v pohodě". V případě, že se dostane do slovní výměny a konfrontace, nebojí se přidat na hlase, věcně a pádně argumentuje. Minimálně se uchyluje k mírné agresivitě a ostřejším prohlášením. Vše je však vždy v mezích slušnosti, nevybočuje nijak z rámce zvyklostí v rámci politické kultury. Na většinu témat má relevantní a zasvěcený názor, orientuje se v nich, nepoužívá žádné standardní fráze či floskule. Mluví obsahově jasně.

Vitalita

Působí vitálně a zdravě, úměrně svému věku.

Rétorika

V jeho rétorice se stále promítá, i když jen lehce to, že pochází z Opavy. Zkracuje některé vokály a a jeho řeči by prospělo, kdyby lehce zmírnil tempo. Na srozumitelnost a jasnost obsahu to však nemá vliv.

Celkové působení

Celkově působí sympaticky, odborně, důvěryhodně, zkušeně, jako lídr. Na druhou stranu je však relativně nevýrazný, i když určité charisma mu upřít nelze. "Neohromí, nenaštve". Působí trochu úřednicky a šablonovitě. V roli prezidenta by Český stát určitě reprezentoval důstojně, bez kontroverzí a zbytečné negativní pozornosti.

