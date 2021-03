Smrt Kellnera nepřekvapila. Důvody vysvětlila pilotka, která na Aljašce už dvakrát havarovala

Není mnoho lidí, kteří se na Aljašku podívají, nepatří mezi vyhledávané turistické destinace. Prostředí je tam drsné a člověk zvyklý na vymoženosti moderní doby může mít dost problémů. Přesto jsou lidé, kteří nesmlouvavou krajinu vyhledávají, protože obdivují její nespornou krásu. Mnozí z nich také milují dobrodružství a "tak trochu" jiný život.

Nedá se to s ničím srovnávat

Piloti, kteří na Aljašce létají, patří mezi nejtvrdší muže a ženy. Musí, jinak by nepřežili. „Nemůžete srovnávat aljašské létání se zbytkem země,“ tvrdila pro CNN pilotka Heidi Ruessová, která pracovala v oblasti města Anchorage.

Když před pár lety při letecké nehodě zahynul aljašský senátor Ted Stevens, Ruessová se příliš nedivila. Podobné tragédie totiž nejsou v této části planety ničím neobvyklým. „Nemáme silnice a když chcete třeba za zábavou, musíte letět.“

Dvakrát havarovala, život visel na vlásku

Nestálé počasí Aljašky a vertikální topografie mohou způsobit, že piloti ztratí viditelnost v mlze a narazí do vysokých hor. Ruessová pravidelně brala turisty, lovce i rybáře do nehostinných končin. Téměř osudným se jí stal den, kdy vezla tři cestující, ale zároveň čtyři ulovená karibu. Letadlo tak bylo přetížené a nebýt jejích zkušeností, mohli se všichni zapsat do neveselých statistik.

„Před několika lety jsem také převrátila letadlo na vodě, když jsem přistávala, abych vyzvedla lovce kachen,“ vzpomíná. Pokusila se zabrzdit v bahně, to ale bylo zamrzlé a letadlo narazilo a otočilo se.

Od té doby nelétá a soustředí se na výuku. Varuje své studenty, že za tragédie mohou dva důvody. Prvním jsou přírodní podmínky, se kterými nic moc udělat nemohou. Tím druhým je však jejich rozum a úsudek, kterým se mají vždycky řídit a nepodléhat emocím.

